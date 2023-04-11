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"Доллар становится абстракцией": экономист из Новосибирска об ослаблении рубля

11 апреля 2023, 09:29
Фото: 1MI
Россиян сегодня больше должен волновать курс юаня

Как повлияет рост курса доллара на цены в магазинах Новосибирска

Среднестатистический россиянин вряд ли ощутит в повседневной жизни рост курса доллара по отношению к рублю, считает эксперт. Тем более, что это усиление носит, скорее всего, кратковременный характер

Если исходить из статистики биржевых торгов последних месяцев, объем торговли китайским юанем больше, чем объем торговли американским долларом, обращает внимание кандидат экономических наук, доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ Эдуард Коложвари.

"Основной импорт у нас идет из КНР, в меньшей степени через страны СНГ. Поэтому для нас, как потребителей обыденной бытовой продукции, важнее уже курс юаня. Доллар же важен только с точки зрения наполнения бюджета и для основной части населения доллар становится абстракцией", - говорит Коложвари.

По сути, добавляет экономист, внимательно следить за курсом доллара стоит только тем новосибирцам, кто собирается самостоятельно или при помощи турфирм поехать за границу. В этом случае расчеты будут привязаны к доллару.

Кратковременное ослабление рубля по отношению к доллару не должно повлиять на цены в новосибирских магазинах, считает эксперт. О недолговременном скачке позволяет говорить жесткая привязка курса валюты к стоимости нефти: чем выше торгуется "черное золото", тем ниже доллар и наоборот. Сейчас же, по словам Коложвари, нет предпосылок для снижения стоимости углеводородов.

"В ближайшее время ситуация стабилизируется, курс доллара должен упасть", - уверен Эдуард Коложвари.

Ранее Atas.info писал о том, что Новосибирская область попала в ТОП-10 по дешевизне бензина.

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#Доллар#Курс#Цены#Экономика#Новосибирск
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