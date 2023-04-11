Кратковременное ослабление рубля по отношению к доллару не должно повлиять на цены в новосибирских магазинах, считает эксперт. О недолговременном скачке позволяет говорить жесткая привязка курса валюты к стоимости нефти: чем выше торгуется "черное золото", тем ниже доллар и наоборот. Сейчас же, по словам Коложвари, нет предпосылок для снижения стоимости углеводородов.