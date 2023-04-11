Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Сильнейший ветер с порывами до 20 метров в секунду будет бушевать в Новосибирской области. На трассах могут возникнуть нештатные ситуации. Также ожидается мокрый снег и температурные качели от +6 до -7 градусов.
На трассах региона может образоваться гололед, а также произойти снижение видимости.
Дорожные службы уже переведены на усиленный режим работы. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и не создавать помех работе техники. Напомним, что всю эту неделю в регионе синоптики прогнозируют местами осадки и температуры ниже нуля.