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Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Новосибирской области

11 апреля 2023, 02:41
Фото: 1MI
Водителей просят быть внимательнее на дорогах

В Новосибирской области на трассах объявили штормовое предупреждение

О шторме на трассах Новосибирской области предупредили на сайте «Сибуправтодор».

Сильнейший ветер с порывами до 20 метров в секунду будет бушевать в Новосибирской области. На трассах могут возникнуть нештатные ситуации. Также ожидается мокрый снег и температурные качели от +6 до -7 градусов.

На трассах региона может образоваться гололед, а также произойти снижение видимости.

Дорожные службы уже переведены на усиленный режим работы. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и не создавать помех работе техники. Напомним, что всю эту неделю в регионе синоптики прогнозируют местами осадки и температуры ниже нуля. 

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#Эмилия Губарева#Штормовое предупреждение#Штормовой ветер#Общество#Город#Транспорт#Новосибирская область
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