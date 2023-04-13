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Published Сегодня, 01:45
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По данным Западно-Сибирского УГМС, 13 апреля в регионе ощутимо потеплеет до +8…+10 °C.
14 апреля дневная температура составит +6…+8 °C, возможны осадки с дождем. 15 апреля будет без осадков. В ночь столбики термометра покажут около -8... -10 °C, а днем -2... -4 °C.
По данным «Яндекс. Погоды», 13 апреля днем будет +8 °C. 15 апреля похолодает до -3 °C днем и -7 °C ночью. Всю эту неделю будет пасмурно.
World-weather прогнозирует 13 апреля +5 °C. 14 апреля +1 °C днем. 15 апреля -5 °C днем. 16 апреля -1 °C. Осадки ожидаются только 14 апреля.
Напомним, что ранее руководитель гидрометцентра назвал апрель в 2023 году самым холодным за 16 лет.