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Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске

13 апреля 2023, 01:45
Фото: 1MI
Похолодает к выходным

В Новосибирской области похолодает до -10 °C на выходных

После заметного потепления в Новосибирской области вновь похолодает, прогноз составили синоптики, изучаем данные погодных сервисов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 13 апреля в регионе ощутимо потеплеет до +8…+10 °C.

14 апреля дневная температура составит +6…+8 °C, возможны осадки с дождем. 15 апреля будет без осадков. В ночь столбики термометра покажут около -8... -10 °C, а днем -2... -4 °C.

По данным «Яндекс. Погоды», 13 апреля днем будет +8 °C. 15 апреля похолодает до -3 °C днем и -7 °C ночью. Всю эту неделю будет пасмурно.

World-weather прогнозирует 13 апреля +5 °C. 14 апреля +1 °C днем. 15 апреля -5 °C днем. 16 апреля -1 °C. Осадки ожидаются только 14 апреля.

Напомним, что ранее руководитель гидрометцентра назвал апрель в 2023 году самым холодным за 16 лет. 

Апрель 2023 стал самым холодным за 16 лет в Новосибирске - глава гидрометцентра
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#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Весна#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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