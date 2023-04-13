Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По данным прокуратуры Новосибирской области, против Александра Шишкина, заместителя руководителя администрации, возбуждено два уголовных дела.
Как ранее мы рассказывали, чиновника подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей, а также он мог содействовать в сносе гаражей на территории муниципалитета.
Шишкина заключили под стражу до начала июня 2023 года – он в СИЗО. Также его временно отстранили от должности заместителя главы района. Постановление суд вынес 12 апреля.