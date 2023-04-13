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В Новосибирске отстранили от должности замглавы Кировского района Шишкина

13 апреля 2023, 04:08
Фото: 1MI
Заместителя временно отстранили от должности
Заместитель главы администрации Кировского района Новосибирска отстранили от должности – в чем его обвиняют, подробности ареста.

По данным прокуратуры Новосибирской области, против Александра Шишкина, заместителя руководителя администрации, возбуждено два уголовных дела.

Как ранее мы рассказывали, чиновника подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей, а также он мог содействовать в сносе гаражей на территории муниципалитета.

Шишкина заключили под стражу до начала июня 2023 года – он в СИЗО. Также его временно отстранили от должности заместителя главы района. Постановление суд вынес 12 апреля.

Арест замглавы Кировского района Новосибирска Шишкина – причина и подробности
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#Эмилия Губарева#Суд#Должность#Замглавы#Общество#Город#Новосибирск
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