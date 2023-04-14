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Перекрытие улицы Маяковского в Новосибирске: дата, причина, с чем это связано

14 апреля 2023, 02:33
Фото: 1MI
Дорога будет перекрыта в дневное время

В Новосибирске 27 апреля перекроют улицу Маяковского в Первомайском районе

На сайте мэрии сообщили, что в конце апреля перекроют улицу Маяковского. Рассказываем, с чем это связано.

Как уточнили в муниципалитете, 27 апреля с 12 до 16 часов ограничат проезд по улице Маяковского на участке от улицы Физкультурной, 7, до Эйхе, 1.

Связаны транспортные изменения в Первомайском районе с проведением 58-й районной легкоатлетической эстафеты памяти Героя СССР Дмитрия Сигова.

Автомобилисты будут объезжать перекрытие по другим улицам. Водителей просят заранее спланировать свой маршрут.

Напомним, что в Новосибирске сузят проезд по крупным магистралям. Связано это с ремонтом мостов. 

Транспортный коллапс ждет новосибирцев из-за сужения проезда по крупным магистралям
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#Эмилия Губарева#Ограничение движения#Транспорт#Город#Новосибирск
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