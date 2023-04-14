Перекрытие улицы Маяковского в Новосибирске: дата, причина, с чем это связано

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Как уточнили в муниципалитете, 27 апреля с 12 до 16 часов ограничат проезд по улице Маяковского на участке от улицы Физкультурной, 7, до Эйхе, 1.
Связаны транспортные изменения в Первомайском районе с проведением 58-й районной легкоатлетической эстафеты памяти Героя СССР Дмитрия Сигова.
Автомобилисты будут объезжать перекрытие по другим улицам. Водителей просят заранее спланировать свой маршрут.
Напомним, что в Новосибирске сузят проезд по крупным магистралям. Связано это с ремонтом мостов.