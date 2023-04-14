Петербуржец предстанет перед судом Чановского района за мошенничество с водопроводом

Как считает следствие, предприимчивый петербуржец решил заработать на наивных сельчанах. Являясь директором одной из коммерческих организаций, в ноябре и декабре 2019 года мужчина обратился в сельсовет Чановского района с предложением отремонтировать водопроводную сеть. Не собираясь обеспечивать людей водой, обвиняемый все же убедил руководство сельсовета выплатить ему полтора миллиона рублей, предоставив подложные документы. После этого мошенник скрылся с деньгами.