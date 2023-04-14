Петербуржец предстанет перед судом Чановского района за мошенничество с водопроводом

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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«Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как считает следствие, предприимчивый петербуржец решил заработать на наивных сельчанах. Являясь директором одной из коммерческих организаций, в ноябре и декабре 2019 года мужчина обратился в сельсовет Чановского района с предложением отремонтировать водопроводную сеть. Не собираясь обеспечивать людей водой, обвиняемый все же убедил руководство сельсовета выплатить ему полтора миллиона рублей, предоставив подложные документы. После этого мошенник скрылся с деньгами.
Глава сельсовета уже осужден Чановским районным судом за превышение должностных полномочий. Уголовное дело в отношении санкт-петербуржца уже направлено в инстанцию для рассмотрения по существу.
Напомним, что в Бердске за мошенничество осудили двух цыганок. Женщины выманили у прохожей свыше 170 тысяч рублей за снятие порчи.