atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Изображение материала

На неделю в Новосибирской области выключат теле- и радиовещание – где и во сколько

17 апреля 2023, 01:24
Фото: 1MI
Телевизор и радио будет работать с перебоями

В Новосибирской области прервут теле- и радиовещание 17 апреля

В Новосибирской области с понедельника, 17 апреля временно отключат телевизионный и радиосигнал, о чем сообщают на сайте РТРС.

Как уточнили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 17 по 23 апреля ожидается временное отключение теле- и радиосигнала.

Это означает, что в указанные дни на станциях пройдут профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

Также известно, что какие-то работы могут и вовсе отменить или перенести на другое время из-за непогоды.

Кратковременные перебои в трансляции ожидаются в нескольких населенных пунктах. Подробнее можно узнать по ссылке.

В Новосибирске прекратило вещание «Радио Шансон»
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Телевидение#Радио#Общество#Город#Технологии#Новосибирская область#Новосибирск
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Вчера, 07:18
Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске
Сегодня, 04:04
Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске
Сегодня, 02:41
Из Новосибирска в зону СВО добровольцем отправился генерал-лейтенант Кандиков
Вчера, 13:49
Топ-10 эффектных фото самой красивой чиновницы Краснообска
Вчера, 10:33
Названо число новосибирцев, отпраздновавших Пасху 16 апреля 2023
Сегодня, 03:48