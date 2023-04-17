Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Как уточнили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 17 по 23 апреля ожидается временное отключение теле- и радиосигнала.
Это означает, что в указанные дни на станциях пройдут профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.
Также известно, что какие-то работы могут и вовсе отменить или перенести на другое время из-за непогоды.
Кратковременные перебои в трансляции ожидаются в нескольких населенных пунктах. Подробнее можно узнать по ссылке.