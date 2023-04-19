Прогулочный теплоход проекта 544 "Москвич" продает на сайте бесплатных объявлений житель Новосибирска. Судно построено в 1960 году, в 2009 прошло капитальный ремонт в Томске. У корабля полностью новый корпус из стали, на борту имеются 7 кают, обшитых деревом, три из них двухместные. Так же на борту обустроена баня, есть спутниковое ТВ и мощная аудиосистема. К услугам пассажиров два гальюна. Отмечается, что на прогулочной палубе могут одновременно веселиться до 40 человек.