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Теплоход с баней и двумя гальюнами продают в Новосибирске за 11 млн рублей

19 апреля 2023, 09:40
Фото: avito.ru
Такие суда выпускали вплоть до конца 70-х годов прошлого века

В Новосибирске прогулочный теплоход времен СССР продают в частные руки

Теплоход прошел капитальный ремонт в 2009 году, изнутри отделан современными материалами, а на прогулочной палубе можно устраивать дискотеки на несколько десятков человек

Прогулочный теплоход проекта 544 "Москвич" продает на сайте бесплатных объявлений житель Новосибирска. Судно построено в 1960 году, в 2009 прошло капитальный ремонт в Томске. У корабля полностью новый корпус из стали, на борту имеются 7 кают, обшитых деревом, три из них двухместные. Так же на борту обустроена баня, есть спутниковое ТВ и мощная аудиосистема. К услугам пассажиров два гальюна. Отмечается, что на прогулочной палубе могут одновременно веселиться до 40 человек.

Судно зарегистрировано в Российском речном регистре, хозяин хочет за него 10 999 999 рублей.

Такие теплоходы с небольшими изменениями в конструкции выпускались в СССР с 1948 по конец 70-х годов. Всего было выпущено более 500 экземпляров. В 90-е годы некоторые из них были проданы в частные руки, часть продолжает работать в качестве прогулочных и пассажирских судов на российских реках.

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#Корабль#Продажа#Судно#Транспорт#Новосибирск
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