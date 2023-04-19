Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Прогулочный теплоход проекта 544 "Москвич" продает на сайте бесплатных объявлений житель Новосибирска. Судно построено в 1960 году, в 2009 прошло капитальный ремонт в Томске. У корабля полностью новый корпус из стали, на борту имеются 7 кают, обшитых деревом, три из них двухместные. Так же на борту обустроена баня, есть спутниковое ТВ и мощная аудиосистема. К услугам пассажиров два гальюна. Отмечается, что на прогулочной палубе могут одновременно веселиться до 40 человек.
Судно зарегистрировано в Российском речном регистре, хозяин хочет за него 10 999 999 рублей.
Такие теплоходы с небольшими изменениями в конструкции выпускались в СССР с 1948 по конец 70-х годов. Всего было выпущено более 500 экземпляров. В 90-е годы некоторые из них были проданы в частные руки, часть продолжает работать в качестве прогулочных и пассажирских судов на российских реках.