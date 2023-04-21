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Роскошный таунхаус с леопардовым санузлом продается в Новосибирске за 40 млн рублей

21 апреля 2023, 01:50
Фото: ЦИАН
За жилье с современным ремонтом просят 40 млн

В Новосибирске продают двухэтажный таунхаус с леопардовым санузлом за 40 млн рублей

В Новосибирске появилось объявление о продаже двухэтажного таунхауса в ЖК "Кедровый" на одном из бесплатных сайтов.

Жилье площадью более 200 квадратных метров стоит 40 миллионов рублей. В доме есть терраса, гараж на два автомобиля, сауна, два балкона и просторная кухня-гостиная с отдельной зоной отдыха.

Санузел оформлен леопардовой мозаикой. Как отмечено в объявлении, вся мебель произведена в Италии. Отделка квартиры выполнена из высококачественных материалов европейского производства.

Напомним, что ранее в Новосибирске на продажу выставили две столетние квартиры в двух старшейших домах в Заельцовском районе. 

В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах-памятниках
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#Эмилия Губарева#Жилье#Продажа#Дом#Общество#Город#Новосибирск
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