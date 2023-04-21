Роскошный таунхаус с леопардовым санузлом продается в Новосибирске за 40 млн рублей

Posted Сегодня, 01:50
Published Сегодня, 01:50
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Жилье площадью более 200 квадратных метров стоит 40 миллионов рублей. В доме есть терраса, гараж на два автомобиля, сауна, два балкона и просторная кухня-гостиная с отдельной зоной отдыха.
Санузел оформлен леопардовой мозаикой. Как отмечено в объявлении, вся мебель произведена в Италии. Отделка квартиры выполнена из высококачественных материалов европейского производства.
Напомним, что ранее в Новосибирске на продажу выставили две столетние квартиры в двух старшейших домах в Заельцовском районе.