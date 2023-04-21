По словам главы муниципалитета, 5 мая участки Красного проспекта и прилетающих к нему улиц в центре будут закрыты для движения с 18 часов. Репетиция парад начнется в 20 часов. 7 мая военные запланировали утреннюю тренировку. Центральная часть города будет закрыта с 7:00, сама репетиция начнется в 10 часов.