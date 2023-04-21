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В Новосибирске назвали время перекрытия центра для репетиций парада Победы

21 апреля 2023, 08:45
Фото: 1MI
Перекрывать движение начнут задолго до начала самих репетиций

Центральную часть Новосибирска перекрют 5 и 7 мая для репетиций парада

Центр Новосибирска дважды перекроют для движения транспорта на время проведения генеральных репетиций военного парада, который пройдет 9 мая. Закрывать улицы будут как утром, так и вечером

Центр Новосибирска будет перекрыт 5 и 7 мая для проведения репетиций военного парада на День Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 21 апреля.

По словам главы муниципалитета, 5 мая участки Красного проспекта и прилетающих к нему улиц в центре будут закрыты для движения с 18 часов. Репетиция парад начнется в 20 часов. 7 мая военные запланировали утреннюю тренировку. Центральная часть города будет закрыта с 7:00, сама репетиция начнется в 10 часов.

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#Перекрытия#Парад#9 мая#Город#Новосибирск
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