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Центр Новосибирска будет перекрыт 5 и 7 мая для проведения репетиций военного парада на День Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 21 апреля.
По словам главы муниципалитета, 5 мая участки Красного проспекта и прилетающих к нему улиц в центре будут закрыты для движения с 18 часов. Репетиция парад начнется в 20 часов. 7 мая военные запланировали утреннюю тренировку. Центральная часть города будет закрыта с 7:00, сама репетиция начнется в 10 часов.