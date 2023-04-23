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Глава Гидрометцентра спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем в Новосибирске

23 апреля 2023, 03:51
Фото: 1MI
В этом году выпало большое количество снега

В Новосибирске Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем

Из-за позднего прихода весны и большого количества снега ситуация с половодьем в Новосибирской области будет сложным, о чем сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предполагает, что майское половодье в районах, где протекают Обь, Енисей и Лена, будет сложным из-за большого количества снега и позднего прихода весны.

Ситуация на европейской территории России уже улучшилась, но в Сибири - не стабильна.

Эксперт отметил, что половодье в верховьях рек началось раньше, но затем остановилось из-за низких температур. Более конкретную информацию Вильфанд обещает предоставить позже.

Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
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#Эмилия Губарева#Погода#Половодье#Потоп#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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