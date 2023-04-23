Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предполагает, что майское половодье в районах, где протекают Обь, Енисей и Лена, будет сложным из-за большого количества снега и позднего прихода весны.
Ситуация на европейской территории России уже улучшилась, но в Сибири - не стабильна.
Эксперт отметил, что половодье в верховьях рек началось раньше, но затем остановилось из-за низких температур. Более конкретную информацию Вильфанд обещает предоставить позже.