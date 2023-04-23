Митинг против открытия исправительных центров прошел под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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В Искитимском районе жители провели митинг 22 апреля против открытия двух исправительных центров для осужденных в деревне Шибково и Искитиме.
Люди опасаются, что нарушители имеют право на передвижение вне исправительного центра и это может усугубить криминогенную обстановку.
Также сибиряки считают, что нарушителей планируют использовать для работы на «Новосибирскую птицефабрику», сообщает издание «Прецедент».
Митинг был согласован с администрацией. Участников оказалось меньше – изначально планировалось около 500 человек.