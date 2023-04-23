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Митинг против открытия исправительных центров прошел под Новосибирском

23 апреля 2023, 03:44
Фото: 1MI
митинг прошел 22 апреля

Под Новосибирском прошел митинг против открытия исправительных центров

В минувшую субботу жители Искитимского района вышли на митинг против открытия двух исправительных центров для осужденных.

В Искитимском районе жители провели митинг 22 апреля против открытия двух исправительных центров для осужденных в деревне Шибково и Искитиме.

Люди опасаются, что нарушители имеют право на передвижение вне исправительного центра и это может усугубить криминогенную обстановку.

Также сибиряки считают, что нарушителей планируют использовать для работы на «Новосибирскую птицефабрику», сообщает издание «Прецедент».

Митинг был согласован с администрацией. Участников оказалось меньше – изначально планировалось около 500 человек.

Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!
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#Эмилия Губарева#Митинг#Искитим#Искитимский район#Общество#Город#Новосибирская область
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