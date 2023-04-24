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Диктант Победы является Всероссийской исторической акцией, связанной с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Его суть – не просто проверить знание исторических дат и уровнем владения военной истории, но объединением всех россиян на основе уважения к исторической памяти.
Впервые Диктант Победы прошел 7 мая 2019 года в связи с 74-летней годовщиной окончательного разгрома нацистской Германии. Мероприятие провели в 24 государствах, включая Россию. Рискнуть узнать свой уровень знаний о Великой Отечественной войне решились 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет на 1 600 площадках. После этого было принято решение о ежегодном формате.
В 2022 году в Диктанте Победы приняли участие полтора миллиона человек из 77 государств. В нынешнем году организаторы рассчитывают на 1,6 миллиона участников.
Мероприятие будет проведено в очном и заочном форматах. Уже сейчас новосибирцы могут зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф и выбрать площадку, либо подать заявку на участие онлайн.
Начало международной акции намечено на 12.00 по московскому времени(16.00 по времени Новосибирска). На данный момент в Новосибирской области зарегистрировано 416 площадок.
Перед тем, как рискнуть подать заявку, любой новосибирец может пройти два подготовительных теста. После этого нужно всего лишь выбрать рубрику «Регистрация».
Стоит отметить, что при регистрации возможно быстро узнать свой результат при очном участии, самостоятельно скачать именные дипломы участников и победителей, а также зарабатывать баллы и получать призы от организаторов за активное участие в Диктанте Победы.