В 2022 году в Диктанте Победы приняли участие полтора миллиона человек из 77 государств. В нынешнем году организаторы рассчитывают на 1,6 миллиона участников.

Мероприятие будет проведено в очном и заочном форматах. Уже сейчас новосибирцы могут зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф и выбрать площадку, либо подать заявку на участие онлайн.