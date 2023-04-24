При этом у филологов нет единства во взглядах на происхождение слова «Радоница». По мнению Юрате-Софии Лаучюте, оно имеет балтские корни и схоже с литовским raudine «молитва за умерших с плачем и причитанием» и rauda «плач с причитанием». Другие считают, что подобным образом славяне переосмыслили греческое слово, означающее «розовый куст», либо латинское «Rosalia» (День Роз), которые семантически как раз и связаны с праздником поминовения мертвых.