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Радоница-2023 в Новосибирске: как называют родительский день у православных

24 апреля 2023, 08:04
Фото: 1MI
Суть праздника - порадоваться с близкими и вспомнить их
25 апреля у православных христиан наступит родительский день. В России его принято называть Радоницей. О происхождении названия и его сути – в материале Atas.info.

Принято считать, что название «Радоница» связано со словом «радость, радуйся». Это подтверждает и другое наименование праздника «Пасха усопших» или «Пасха для мертвых».  Согласно канону Русской православной церкви, Радоница дана для того, чтобы верующие « после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова». Суть праздника не в скорби, а в скорой надежде на встречу с близкими в вечной жизни и радость от грядущего воскрешения усопших.

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При этом у филологов нет единства во взглядах на происхождение слова «Радоница».  По мнению Юрате-Софии Лаучюте, оно имеет балтские корни и схоже с литовским raudine «молитва за умерших с плачем и причитанием» и rauda «плач с причитанием». Другие считают, что подобным образом славяне переосмыслили греческое слово, означающее «розовый куст», либо латинское «Rosalia» (День Роз), которые семантически как раз и связаны с праздником поминовения мертвых.

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Однако наиболее распространена точка зрения на то, что «Радоница» означает именно «рад, радуюсь». В частности, в белорусском диалекте встречается понятие «Деды радостные» (радость вместе с усопшими). Позже РПЦ связала народные поверья с искренней радостью верующих от воскрешения Иисуса Христа.

Впервые слово «Радоница» можно встретить в древнерусской литературе XV века: Радоницы, Радонешное воскресенье. В одной из приходно-расходных книг Тихвинского монастыря встречается запись: «куплено яиц к Радоницам на 16 алтын».

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