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Масштабное гала-шоу пройдет в Новосибирске 1 мая – программа мероприятия

25 апреля 2023, 08:09
Фото: 1MI
Мероприятие состоится 1 мая

В Новосибирске 1 мая пройдет гала-шоу от цирковых артистов

Гала-шоу с участием профессионалов циркового искусства пройдет в Новосибирске, сообщают в мэрии города.

По данным муниципалитета, 1 мая в Новосибирске состоится гала-шоу Сибирской жонглёрской конвенции, на которое приедут мастера из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Иркутск и Новосибирск.

Шоу будет включать 15 номеров различной направленности: световое шоу, разные виды жонглирования предметами, контактное жонглирование, хореографию и цирковое искусство.

Для посещения шоу необходимо приобрести билеты. Мероприятие пройдет 1 мая в 17.00 в ДК «Прогресс».

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#Цирк#Шоу#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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