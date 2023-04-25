Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По данным муниципалитета, 1 мая в Новосибирске состоится гала-шоу Сибирской жонглёрской конвенции, на которое приедут мастера из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Иркутск и Новосибирск.
Шоу будет включать 15 номеров различной направленности: световое шоу, разные виды жонглирования предметами, контактное жонглирование, хореографию и цирковое искусство.
Для посещения шоу необходимо приобрести билеты. Мероприятие пройдет 1 мая в 17.00 в ДК «Прогресс».