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В Новосибирске перекроют движение на площади Труда из-за строительства 4 моста

26 апреля 2023, 09:21
Фото: atas.info
Новые ограничения движения ожидаются на пл. Труда в Новосибирске
Строительство нового моста на площади Труда в Новосибирске приведет к временному перекрытию движения транспорта с 20 по 26 мая. Постановление появилось на сайте мэрии.

В указанные дни и часы, с 24:00 до 5:00, водителям придется объезжать данную зону через улицу Широкую. Для предупреждения автолюбителей о временных изменениях, на границах участка площади Труда будут размещены соответствующие дорожные знаки.

Согласно документу, ограничения связаны со строительством четвертого моста через Обь. Над площадью Труда начнут монтаж балок пролета переправы.

Напомним, ранее представители ГК «ВИС» сообщали, что четвертый мост со всеми развязками и путепроводами откроют до конца 2023 года.

Названы сроки открытия четвертого моста через Обь в Новосибирске
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#Алина Шефер#Четвертый мост#Строительство#Ограничение движения#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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