В Новосибирске перекроют движение на площади Труда из-за строительства 4 моста

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В указанные дни и часы, с 24:00 до 5:00, водителям придется объезжать данную зону через улицу Широкую. Для предупреждения автолюбителей о временных изменениях, на границах участка площади Труда будут размещены соответствующие дорожные знаки.
Согласно документу, ограничения связаны со строительством четвертого моста через Обь. Над площадью Труда начнут монтаж балок пролета переправы.
Напомним, ранее представители ГК «ВИС» сообщали, что четвертый мост со всеми развязками и путепроводами откроют до конца 2023 года.