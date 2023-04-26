Вечером в среду, 26 апреля, дорожная полиция перекрыла автомобильное движение на улице Станционной, площадях Труда и Энергетиков и на проспекте Димитрова. Очевидцы сообщают, что это сделано для беспрепятственного движения колонны черных микроавтобусов Mercedes в сопровождении автомобилей ДПС, которая направлялась из аэропорта в центр Новосибирска. Горожане вынуждены были стоять в долгих заторах.