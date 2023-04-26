Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:52
Вечером в среду, 26 апреля, дорожная полиция перекрыла автомобильное движение на улице Станционной, площадях Труда и Энергетиков и на проспекте Димитрова. Очевидцы сообщают, что это сделано для беспрепятственного движения колонны черных микроавтобусов Mercedes в сопровождении автомобилей ДПС, которая направлялась из аэропорта в центр Новосибирска. Горожане вынуждены были стоять в долгих заторах.
"В час пик, когда люди едут с работы домой, просто на полчаса уже перекрыли все дороги, чтоб кто-то проехал с аэропорта до площади Труда. Это издевательство"
"На Площади Труда и Энергетиков полный коллапс из-за перекрытия дороги, по поводу прилетевшего барина", - и это только самые мягкие комментарии пользователей геолокационного сервиса 2GIS.
Как сообщил источник редакции в региональном правительстве, перекрытия дорог связаны с официальным визитом премьер-министра республики Беларусь Романа Головченко, который примет участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Минска.