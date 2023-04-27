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Новосибирцы предложили отправить эскортницу Анжелу в зону СВО

27 апреля 2023, 02:27
Фото: АСТ-54, ВК
Местную знаменитость хотят видеть в зоне СВО
Знаменитую секс-работницу Анжелу жители Новосибирска предложили отправить на СВО.

Недавно в социальных сетях была опубликована фотография боевого снаряда — на нем было написано «За Анжелу НСК». Новосибирцы высказывают разное мнение по поводу эскортницы.

По мнению некоторых комментаторов, Анжела могла лично общаться с военнослужащими. Другие же утверждают, что видели её машину возле НВВКУ, где располагался учебный лагерь бойцов.

«Ну так они пока на сборном пункте были, Анжела им роднее родной стала. Работала не покладая рук», — пишут сибиряки в комментариях.

Также некоторые предполагают, что Анжела могла бы поддержать мужчин и в зоне СВО. Другие же думают, что Анжелу вспоминают только из-за того, что она знаменита в Новосибирске.

Бойцы СВО из Новосибирска написали на снаряде «За Анжелу НСК»
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#Эмилия Губарева#Анжела#Зона СВО#Общество#Город#Новосибирск
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