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Полицейский кортеж, сопровождающий тонированные автомобили, заметили в Новосибирске

27 апреля 2023, 06:24
Фото: Скриншот, Электронный город
Машины полицейских кого-то сопровождали

В Новосибирске заметили кортеж с полицейскими машинами

Накануне в Новосибирске перекрыли движение машин на площади Лунинцев, а затем там проехал кортеж с полицейскими авто, о чем рассказали читатели Atas.info.

Утром 27 апреля в Новосибирске на части площади Лунинцев перекрыли дорогу, и вскоре по улице проехал кортеж из нескольких тонированных машин, сопровождаемый полицейскими автомобилями.

Инцидент был запечатлен камерами «Электронного города», но представители Госавтоинспекции до сих пор не прокомментировали случившееся.

Возможно, это связано с приездом делегации из Республики Беларусь в Новосибирск, возглавляемой премьер-министром Романом Головченко.

Андрей Травников встретил в аэропорту премьер-министра Белоруссии Романа Головченко
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В Новосибирске перекрыли дороги из-за визита премьер-министра Беларуси
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#Эмилия Губарева#Кортеж#Полиция#Беларусь#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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