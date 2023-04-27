Полицейский кортеж, сопровождающий тонированные автомобили, заметили в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Утром 27 апреля в Новосибирске на части площади Лунинцев перекрыли дорогу, и вскоре по улице проехал кортеж из нескольких тонированных машин, сопровождаемый полицейскими автомобилями.
Инцидент был запечатлен камерами «Электронного города», но представители Госавтоинспекции до сих пор не прокомментировали случившееся.
Возможно, это связано с приездом делегации из Республики Беларусь в Новосибирск, возглавляемой премьер-министром Романом Головченко.