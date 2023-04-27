Устроила мужа-депутата на работу: под суд пойдет экс-глава Сузунского района

В отношении обоих подозреваемых завершена проверка по уголовному делу, связанному с совершением мошенничества и превышения должностных полномочий. По данным следствия, в период с июля 2020 по ноябрь 2022 года бывшая глава Сузунского района Лилия Некрасова используя служебное положение и злоупотребляя доверием трудоустроила своего мужа на различные должности. Ущерб составил 700 тысяч рублей.