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Устроила мужа-депутата на работу: под суд пойдет экс-глава Сузунского района

27 апреля 2023, 04:57
Фото: Лилия Некрасова/ВК
Многомиллионный ущерб был нанесен из-за незаконных действий экс-главы

В Новосибирске будут судить экс-главу Сузунского района Некрасову

Бывшая глава Сузунского района Лилия Некрасова и депутат Совета депутатов (ее муж) будут представлены перед судом в Новосибирске, о чем сообщают в СУ СК по НСО.

В отношении обоих подозреваемых завершена проверка по уголовному делу, связанному с совершением мошенничества и превышения должностных полномочий. По данным следствия, в период с июля 2020 по ноябрь 2022 года бывшая глава Сузунского района Лилия Некрасова используя служебное положение и злоупотребляя доверием трудоустроила своего мужа на различные должности. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

Кроме того, глава района зная, что строительство объекта осуществляется с нарушением требований дала незаконные указания о принятии и оплате выполненных работ. В результате чего в феврале 2022 года произошло обрушение несущих элементов каркаса здания, и объект приведен в негодность.

В результате чего более 7 миллионов рублей ущерба было нанесено бюджету Новосибирской области и Сузунскому району. Уголовное дело направлено в суд, а наложенный следователем арест составляет свыше 10 миллионов рублей.

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#Эмилия Губарева#Суд#Некрасова#Лилия Некрасова#Общество#Город#Сузунский район#Новосибирск#Новосибирская область
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