Устроила мужа-депутата на работу: под суд пойдет экс-глава Сузунского района

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В отношении обоих подозреваемых завершена проверка по уголовному делу, связанному с совершением мошенничества и превышения должностных полномочий. По данным следствия, в период с июля 2020 по ноябрь 2022 года бывшая глава Сузунского района Лилия Некрасова используя служебное положение и злоупотребляя доверием трудоустроила своего мужа на различные должности. Ущерб составил 700 тысяч рублей.
Кроме того, глава района зная, что строительство объекта осуществляется с нарушением требований дала незаконные указания о принятии и оплате выполненных работ. В результате чего в феврале 2022 года произошло обрушение несущих элементов каркаса здания, и объект приведен в негодность.
В результате чего более 7 миллионов рублей ущерба было нанесено бюджету Новосибирской области и Сузунскому району. Уголовное дело направлено в суд, а наложенный следователем арест составляет свыше 10 миллионов рублей.