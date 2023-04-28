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Какие улицы перекроют в Новосибирске с 5 по 9 мая ради репетиции и парада Победы

28 апреля 2023, 07:15
Фото: atas.info
Будут перекрыты сразу несколько улиц

В Новосибирске стало известно, какие улицы перекроют ради репетиции и парада Победы

В Новосибирске будет ограничено движение и парковки транспорта в период с 5 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением военного парада и других праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

В связи с репетицией и самого парада, будет введено временное прекращение движения на нескольких участках дорог с организацией обходных маршрутов.

Так, 5 мая — с 18.30 до 22.30 и 7 мая — с 7.00 до 12.30 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

  • по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
  • по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

8 мая с 8.00 до 18.00 движение закроют по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

9 мая — с 7.00 до 14.00 движение ограничат по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя; по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина. Более подробно о перекрытии всех дорог можно узнать по ссылке.

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#Дороги#Перекрытия#Парад#9 мая#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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