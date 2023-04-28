Какие улицы перекроют в Новосибирске с 5 по 9 мая ради репетиции и парада Победы

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В связи с репетицией и самого парада, будет введено временное прекращение движения на нескольких участках дорог с организацией обходных маршрутов.
Так, 5 мая — с 18.30 до 22.30 и 7 мая — с 7.00 до 12.30 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:
8 мая с 8.00 до 18.00 движение закроют по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.
9 мая — с 7.00 до 14.00 движение ограничат по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя; по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина. Более подробно о перекрытии всех дорог можно узнать по ссылке.