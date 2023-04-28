Какие улицы перекроют в Новосибирске с 5 по 9 мая ради репетиции и парада Победы

9 мая — с 7.00 до 14.00 движение ограничат по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя; по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина. Более подробно о перекрытии всех дорог можно узнать по ссылке.