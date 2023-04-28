Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В Новосибирске были определены лауреаты областного конкурса «Врач года 2023» в номинации «За преданность врачебной профессии».
На первом месте оказалась врач-педиатр, заведующая отделением педиатрии в ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница» Галина Бумагина. Стаж медика — 42 года.
Также в пятерке победителей были:
В следующей шестерке оказались врачи из Новосибирской областной клинической больницы, городской клинической поликлиники №16, городской клинической больницы №1, Тогучинской центральной районной больницы, Новосибирской клинической районной больницы №1 и детской городской клинической стоматологической поликлиники.