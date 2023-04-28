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Названы лауреаты из 11 больниц Новосибирской области в конкурсе «Врач года-2023»

28 апреля 2023, 04:39
Фото: 1MI
Лауреатами стали 11 врачей

В Новосибирской области определили лауреатов конкурса «Врач года-2023»

В Новосибирской области определили лауреатов областного конкурса “Врач года 2023”. Кто оказался в лидерах, сообщили на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей.

В Новосибирске были определены лауреаты областного конкурса «Врач года 2023» в номинации «За преданность врачебной профессии».

На первом месте оказалась врач-педиатр, заведующая отделением педиатрии в ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница» Галина Бумагина. Стаж медика — 42 года. 

Также в пятерке победителей были:

  • Галкина Людмила Ивановна, ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница», врач-оториноларинголог. Стаж 49 лет.
  • Добров Семен Дмитриевич, ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», врач-хирург. Стаж 50 лет.
  • Гришина Вера Борисовна, ГАУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №1», врач-стоматолог-хирург. Стаж 54 года.
  • Казакова Мария Захаровна, ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20», врач ультразвуковой диагностики. Стаж 50 лет.

В следующей шестерке оказались врачи из Новосибирской областной клинической больницы, городской клинической поликлиники №16, городской клинической больницы №1, Тогучинской центральной районной больницы, Новосибирской клинической районной больницы №1 и детской городской клинической стоматологической поликлиники. 

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#Врач#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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