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Самокатчиков Whoosh оштрафовали на 100 тысяч после иска мэрии

28 апреля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Компания Whoosh уплатит 100 тысяч рублей штрафа

В Новосибирске компания Whoosh уплатит 100 тысяч рублей штрафа после иска мэрии

В Новосибирске был удовлетворен иск в отношении кикшеринговой компании Whoosh. Апелляцию ответчика оставили без удовлетворения.
«Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу кикшеринговой компании — законность требований мэрии города Новосибирска подтверждена судом. [….] ООО «ВУШ» установлена судебная неустойка в размере 100 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Жалобу на компанию по прокату электросамокатов новосибирские власти подали в июне 2022 года из-за незаконной парковки транспортных средств на муниципальной земле. Иск был удовлетворен, однако самокатчики подали апелляцию в арбитраж. Однако требование в итоге оставили без изменения.

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#Город#Новосибирск#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Суд#Штраф#Электросамокаты
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