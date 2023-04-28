Самокатчиков Whoosh оштрафовали на 100 тысяч после иска мэрии

Жалобу на компанию по прокату электросамокатов новосибирские власти подали в июне 2022 года из-за незаконной парковки транспортных средств на муниципальной земле. Иск был удовлетворен, однако самокатчики подали апелляцию в арбитраж. Однако требование в итоге оставили без изменения.