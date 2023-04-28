Самокатчиков Whoosh оштрафовали на 100 тысяч после иска мэрии

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
«Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу кикшеринговой компании — законность требований мэрии города Новосибирска подтверждена судом. [….] ООО «ВУШ» установлена судебная неустойка в размере 100 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе мэрии.
Жалобу на компанию по прокату электросамокатов новосибирские власти подали в июне 2022 года из-за незаконной парковки транспортных средств на муниципальной земле. Иск был удовлетворен, однако самокатчики подали апелляцию в арбитраж. Однако требование в итоге оставили без изменения.