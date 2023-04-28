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28 апреля 2023 года произошло столкновение трех транспортных средств на улице Бердское шоссе, 94 в Первомайском районе.
Водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь со стороны улицы Звездная в сторону Разъезда Иня, при развороте столкнулся с автомобилем «Тойота Авенсис», а затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с приближающимся автомобилем «Хавал».
В результате ДТП пострадали водитель Хендай Акцент и водитель и пассажир Хавала, которые были доставлены в медучреждение. На месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют обстоятельства происшествия. Водитель Тойота Авенсис не пострадал.
Напомним, что этой ночью водитель иномарки Opel Astra врезался в МАЗ и в легковушку Honda Fit, в результате чего погиб.