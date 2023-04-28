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Массовое ДТП на Первомайке — 3 человека пострадали при столкновении на Бердском шоссе

28 апреля 2023, 03:41
Фото: ГИБДД по НСО
В аварии есть пострадавшие

В Новосибирске 3 человека пострадали в массовом ДТП на Бердском шоссе

Утром 28 апреля в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек, подробности сообщают в ГИБДД региона.

28 апреля 2023 года произошло столкновение трех транспортных средств на улице Бердское шоссе, 94 в Первомайском районе.

Водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь со стороны улицы Звездная в сторону Разъезда Иня, при развороте столкнулся с автомобилем «Тойота Авенсис», а затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с приближающимся автомобилем «Хавал».

В результате ДТП пострадали водитель Хендай Акцент и водитель и пассажир Хавала, которые были доставлены в медучреждение. На месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют обстоятельства происшествия. Водитель Тойота Авенсис не пострадал.

Напомним, что этой ночью водитель иномарки Opel Astra врезался в МАЗ и в легковушку Honda Fit, в результате чего погиб. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Пострадавшие#Транспорт#Город#Новосибирск
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