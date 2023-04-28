Водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь со стороны улицы Звездная в сторону Разъезда Иня, при развороте столкнулся с автомобилем «Тойота Авенсис», а затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с приближающимся автомобилем «Хавал».