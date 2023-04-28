atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Изображение материала

Водитель Opel протаранил грузовичок у ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске и погиб на месте

28 апреля 2023, 03:35
Фото: АСТ-54/ВК
Водитель иномарки погиб в ДТП с МАЗ в Новосибирске

В Новосибирске водитель Opel Astra погиб в ДТП с грузовичком у «МЕГИ»

Водитель иномарки Opel Astra врезался в МАЗ и в легковушку Honda Fit в Новосибирске. В результате погиб, сообщает ГИБДД региона.

ДТП произошло ночью 28 апреля возле ТРЦ «МЕГА». Мужчина за рулем «Опель» не поделил дорогу с грузовичком и столкнулся с ним. От удара его занесло в другу иномарку, которой управлял 19-летний парень.

На месте аварии скончался водитель Opel. Ему было 54 года. Состояние остальных участников происшествия неизвестно.

Сейчас правоохранители расследуют детали этого смертельного ДТП.

Напомним, на дня водитель легковушки врезался в два грузовичка в Новосибирске. Оказалось, до столкновения он умер за рулем - это и стало причиной аварии.

В Новосибирске водитель Lada умер за рулем и попал в ДТП с грузовиками
Узнать подробнее
#Алина Шефер#ДТП#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
Вчера, 11:30
Места салютов и фейерверков 9 мая 2023 назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Сегодня, 05:40
Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку
Сегодня, 01:28
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
Сегодня, 03:36
Когда в Новосибирске закончится отопительный сезон в 2023 году – дата
Сегодня, 00:07
Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
26 апреля 04:03