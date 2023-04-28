Водитель Opel протаранил грузовичок у ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске и погиб на месте

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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ДТП произошло ночью 28 апреля возле ТРЦ «МЕГА». Мужчина за рулем «Опель» не поделил дорогу с грузовичком и столкнулся с ним. От удара его занесло в другу иномарку, которой управлял 19-летний парень.
На месте аварии скончался водитель Opel. Ему было 54 года. Состояние остальных участников происшествия неизвестно.
Сейчас правоохранители расследуют детали этого смертельного ДТП.
Напомним, на дня водитель легковушки врезался в два грузовичка в Новосибирске. Оказалось, до столкновения он умер за рулем - это и стало причиной аварии.