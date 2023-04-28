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В Новосибирске впервые в России родились птенцы у рогатых воронов

28 апреля 2023, 12:55
Фото: Официальная страница Новосибирского зоопарка «ВКонтакте»
У абиссинских рогатых воронов в России появилось потомство

В Новосибирске впервые в России родились птенцы у рогатых воронов

В Новосибирском зоопарке у абиссинских рогатых воронов родилось двое птенцов. Подобный случай уникален не только для Новосибирска, но и для России в целом.
«В нашем зоопарке на свет появились два птенца абиссинского рогатого ворона. Эти африканские птицы необычно выглядят и всегда привлекают внимание посетителей. Надеемся, что у пары абиссинских рогатых воронов в будущем еще будет потомство, и родители сами будут о нем заботиться», - указано в паблике Новосибирского зоопарка «ВКонтакте».

При этом у родителей птенцов был долгий период притирания друг к другу. Сначала гордые птицы конфликтовали, но потом самец начал ухаживать за подругой и старался угощать ее вкусным лакомством. После «конфетно-букетного» периода у воронов появилось потомство.

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Мама воронят сделала несколько кладок, две из которых оказались оплодотворенными. Яйца сразу же забрали в инкубатор, чтобы минимизировать риски. Птенцы вылупились с разницей в месяц, старший уже открыл глаза и у него появились длинные ресницы. Детеныш уже покрывается перьями и берет корм. После того, как окрепнет младший, братьев поселят в одном вольере.

Как отмечают зоологи, птенцы абиссинского рогатого ворона рождаются лысыми, глухими и слепыми. Через десять-пятнадцать лет кожа начинает темнеть и становится иссиня-черной. С самой кожи каждые полчаса сходит верхний слой, что связано с интенсивным ростом.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Новосибирский зоопарк#Птицы#Природа
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