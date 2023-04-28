В Новосибирске впервые в России родились птенцы у рогатых воронов

Мама воронят сделала несколько кладок, две из которых оказались оплодотворенными. Яйца сразу же забрали в инкубатор, чтобы минимизировать риски. Птенцы вылупились с разницей в месяц, старший уже открыл глаза и у него появились длинные ресницы. Детеныш уже покрывается перьями и берет корм. После того, как окрепнет младший, братьев поселят в одном вольере.