В Новосибирске впервые в России родились птенцы у рогатых воронов

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«В нашем зоопарке на свет появились два птенца абиссинского рогатого ворона. Эти африканские птицы необычно выглядят и всегда привлекают внимание посетителей. Надеемся, что у пары абиссинских рогатых воронов в будущем еще будет потомство, и родители сами будут о нем заботиться», - указано в паблике Новосибирского зоопарка «ВКонтакте».
При этом у родителей птенцов был долгий период притирания друг к другу. Сначала гордые птицы конфликтовали, но потом самец начал ухаживать за подругой и старался угощать ее вкусным лакомством. После «конфетно-букетного» периода у воронов появилось потомство.
Мама воронят сделала несколько кладок, две из которых оказались оплодотворенными. Яйца сразу же забрали в инкубатор, чтобы минимизировать риски. Птенцы вылупились с разницей в месяц, старший уже открыл глаза и у него появились длинные ресницы. Детеныш уже покрывается перьями и берет корм. После того, как окрепнет младший, братьев поселят в одном вольере.
Как отмечают зоологи, птенцы абиссинского рогатого ворона рождаются лысыми, глухими и слепыми. Через десять-пятнадцать лет кожа начинает темнеть и становится иссиня-черной. С самой кожи каждые полчаса сходит верхний слой, что связано с интенсивным ростом.