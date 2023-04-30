Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
На видео бойцы из Новосибирской области передают привет новосибирцам и жителям своих районов. Один из военнослужащих предлагает исполнить маленький концерт в честь Дня Победы, а перед импровизированной церемонией начинается перекличка.
Затем боец, с трепетом заигрывая на гитаре, исполняет знаменитую песню «День Победы» под сильными аплодисментами остальных участников.
По окончании выступления солдат рассказал, что хотел бы увидеть подобное объединение и сплочение в других городах, также он выразил надежду на то, что вскоре они смогут собраться вместе под Днепром или Киевом и вместе спеть «Гимн Победы».
Это видео стало неким дополнительным знаком поддержки от Новосибирска для всех военнослужащих.