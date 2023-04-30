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Боец из Новосибирска спел песню «‎День Победы»‎ в зоне СВО

30 апреля 2023, 03:53
Фото: «КСМ, Берёзовое и Сокольники»/ВК, скриншот
Бойцы из НСО спели для новосибирцев
Новосибирские бойцы, находящиеся в зоне СВО, сняли видеообращение для всех жителей города. Ролик был размещён в социальной сети «ВКонтакте» в группе «КСМ, Березовое и Сокольники».

На видео бойцы из Новосибирской области передают привет новосибирцам и жителям своих районов. Один из военнослужащих предлагает исполнить маленький концерт в честь Дня Победы, а перед импровизированной церемонией начинается перекличка.

Затем боец, с трепетом заигрывая на гитаре, исполняет знаменитую песню «День Победы» под сильными аплодисментами остальных участников.

По окончании выступления солдат рассказал, что хотел бы увидеть подобное объединение и сплочение в других городах, также он выразил надежду на то, что вскоре они смогут собраться вместе под Днепром или Киевом и вместе спеть «Гимн Победы».

Это видео стало неким дополнительным знаком поддержки от Новосибирска для всех военнослужащих.

Видео: «КСМ, Берёзовое и Сокольники»/ВК
#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#День Победы#Спецоперация#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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