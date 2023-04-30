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Пожарные съехались к ТК «Гранит» в Новосибирске — что произошло?

30 апреля 2023, 14:46
Фото: 1MI
Пожарные приехали на ложную тревогу

В Новосибирске пожарные съехались к ТК «Гранит» из-за ложной тревоги

Спецтехника собралась у ТК «Гранит» в Ленинском районе Новосибирска, подробности сообщают наши читатели.

30 апреля на левом берегу Новосибирска появилась спецтехника, которую заметили наблюдатели в районе ТЦ «Версаль».

На территории центра стояли не менее девяти пожарных машин, о чем сообщают читатели Atas.info.

«Много машин пожарных стояло, все бегали что-то, посетителей на улице много было, зевак. Но задымлений и тому подобное видно не было, поэтому скорее всего ложная тревога», — рассказала наша читательница.

Позже стало известно, что причиной их приезда стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в торговом комплексе «Гранит» по улице Карла Маркса, 5, который располагается вблизи «Версаля».

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#Пожар#ТЦ#Пожарные машины#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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