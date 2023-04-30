Пожарные съехались к ТК «Гранит» в Новосибирске — что произошло?

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
30 апреля на левом берегу Новосибирска появилась спецтехника, которую заметили наблюдатели в районе ТЦ «Версаль».
На территории центра стояли не менее девяти пожарных машин, о чем сообщают читатели Atas.info.
«Много машин пожарных стояло, все бегали что-то, посетителей на улице много было, зевак. Но задымлений и тому подобное видно не было, поэтому скорее всего ложная тревога», — рассказала наша читательница.
Позже стало известно, что причиной их приезда стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в торговом комплексе «Гранит» по улице Карла Маркса, 5, который располагается вблизи «Версаля».