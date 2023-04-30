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«Турбориски» «чайнакаров» в 2023 году назвал автомобильный эксперт в Новосибирске

30 апреля 2023, 13:00
Фото: Pixabay.com
Внешность китайских автомобилей становится эффектнее год от года

ТОП-5 минусов «чайнакаров» в 2023 году назвал автомобильный эксперт в Новосибирске

Зверски турбированные моторы, задранная цена, сенсорно-дисплейная мишура и слабая адаптированность для России. Автомобилей из Китая стало больше на дорогах Новосибирска, а их качество - лучше. Но пять минусов «чайнакаров» сохраняются и в 2023 году, их перечислил автоэксперт Артем Краснов.

С февраля 2022 года «чайнабренды» успели захватить 35% автомобильного рынка России. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в России к 2023 году остались только 11 брендов иномарок. Все китайские: Chery, Haval, Geely, Exeed, Jac, Faw, Changan, Dongfeng, Omoda, Gac, Foton.

Качество китайских автомобилей стало гораздо выше, но ряд минусов, типичных для автомобилей китайских марок, называет автоэксперт  Артем Краснов на сайте НГС.

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Слишком турбированные моторы. Эксперт деликатно называет эту проблему «увлеченностью рискованными технологиями». Смысл в том добиться 180 л.с. от 1.5 л мотора или 238 л.с. от 2-литрового движка вряд ли возможно, не снизив их надежность. Бензиновые турбомоторы капризны – это скажет любой опытный автомеханик. И даже при использовании бензина высокого качества, ресурс турбокомпрессоров ограничен, эксплуатация сопровождается высоким расходом масла. Прибавьте сюда сложные коробки передач, которыми оснащаются многие авто из КНР, например, «роботы» с двумя сцеплениями. Все вместе вызывает опасения, насколько надежна будет такая машина и каков срок ее эксплуатации.

Недостаточная адаптация для России. Особенно удивляет отсутствие подогрева сидений, даже в дорогих версиях. «Могут быть навороты вроде системы кругового обзора, люка и электропривода сидений при полном отсутствии теплых опций», - предупреждает  Артем Краснов.

Прошли времена, когда у китайских машин багажник и бардачок распахивались, если слишком хлопнуть дверьюПрошли времена, когда у китайских машин багажник и бардачок распахивались, если слишком хлопнуть дверью
Прошли времена, когда у китайских машин багажник и бардачок распахивались, если слишком хлопнуть дверью
Фото: Pixabay.com

Навязчивая мультимедийность, «ненасытность до модных девайсов», когда  пестрота приборной панели и сенсорно-дисплейная мишура отвлекает водителя. При этом сложные технологии, типа распознавания голоса, работают не лучшим образом.

И хуже всего то, что цена автомобилей, разумная и привлекательная в Китае, неоправданно подскакивает в России в 1.5-2 раза. Например, JAC JS4 стоит в Поднебесной 80–100 тысяч юаней, это около 1–1,2 миллиона рублей. Но «Москвич 3», который эксперт называет копией этого «JAC», стоит порядка 2 млн. рублей.

Плюс мелкие недоработки. Автожурналист признает, что сейчас уже не встретишь китайские машины, у которых багажник и бардачок распахивались, если слишком хлопнуть дверью. Но все еще есть ощущение «неотшлифованности» даже многообещающих моделей.

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Тем не менее, если дать волю китайскому автопрому, скоро наши дороги переполнит поток новых авто бесчисленных марок КНР, в котором дребезжат редкие старые «французы» или «немцы». Да лихачат «неубиваемые» Lada поколений от «Granta» и старше.

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