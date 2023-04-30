Слишком турбированные моторы. Эксперт деликатно называет эту проблему «увлеченностью рискованными технологиями». Смысл в том добиться 180 л.с. от 1.5 л мотора или 238 л.с. от 2-литрового движка вряд ли возможно, не снизив их надежность. Бензиновые турбомоторы капризны – это скажет любой опытный автомеханик. И даже при использовании бензина высокого качества, ресурс турбокомпрессоров ограничен, эксплуатация сопровождается высоким расходом масла. Прибавьте сюда сложные коробки передач, которыми оснащаются многие авто из КНР, например, «роботы» с двумя сцеплениями. Все вместе вызывает опасения, насколько надежна будет такая машина и каков срок ее эксплуатации.