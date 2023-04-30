Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
С февраля 2022 года «чайнабренды» успели захватить 35% автомобильного рынка России. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в России к 2023 году остались только 11 брендов иномарок. Все китайские: Chery, Haval, Geely, Exeed, Jac, Faw, Changan, Dongfeng, Omoda, Gac, Foton.
Качество китайских автомобилей стало гораздо выше, но ряд минусов, типичных для автомобилей китайских марок, называет автоэксперт Артем Краснов на сайте НГС.
Слишком турбированные моторы. Эксперт деликатно называет эту проблему «увлеченностью рискованными технологиями». Смысл в том добиться 180 л.с. от 1.5 л мотора или 238 л.с. от 2-литрового движка вряд ли возможно, не снизив их надежность. Бензиновые турбомоторы капризны – это скажет любой опытный автомеханик. И даже при использовании бензина высокого качества, ресурс турбокомпрессоров ограничен, эксплуатация сопровождается высоким расходом масла. Прибавьте сюда сложные коробки передач, которыми оснащаются многие авто из КНР, например, «роботы» с двумя сцеплениями. Все вместе вызывает опасения, насколько надежна будет такая машина и каков срок ее эксплуатации.
Недостаточная адаптация для России. Особенно удивляет отсутствие подогрева сидений, даже в дорогих версиях. «Могут быть навороты вроде системы кругового обзора, люка и электропривода сидений при полном отсутствии теплых опций», - предупреждает Артем Краснов.
Навязчивая мультимедийность, «ненасытность до модных девайсов», когда пестрота приборной панели и сенсорно-дисплейная мишура отвлекает водителя. При этом сложные технологии, типа распознавания голоса, работают не лучшим образом.
И хуже всего то, что цена автомобилей, разумная и привлекательная в Китае, неоправданно подскакивает в России в 1.5-2 раза. Например, JAC JS4 стоит в Поднебесной 80–100 тысяч юаней, это около 1–1,2 миллиона рублей. Но «Москвич 3», который эксперт называет копией этого «JAC», стоит порядка 2 млн. рублей.
Плюс мелкие недоработки. Автожурналист признает, что сейчас уже не встретишь китайские машины, у которых багажник и бардачок распахивались, если слишком хлопнуть дверью. Но все еще есть ощущение «неотшлифованности» даже многообещающих моделей.
Тем не менее, если дать волю китайскому автопрому, скоро наши дороги переполнит поток новых авто бесчисленных марок КНР, в котором дребезжат редкие старые «французы» или «немцы». Да лихачат «неубиваемые» Lada поколений от «Granta» и старше.