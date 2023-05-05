"Дорогу здесь не ремонтировали около 10 лет, она находилась в плохом состоянии. Завершить ремонт необходимо до июня, потому что в конце июня мы будем праздновать 130-летие города Новосибирска, центр города будет перекрыт. Нам придётся организовывать объездные маршруты, и на улицу Кропоткина ляжет большая нагрузка", - заявил в ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть.