Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Ремонт дорожного покрытия на улице Кропоткина в Новосибирске выполняет компания "СтройСити". Обновят 3,44 километра полотна, это практически полная длина улицы. Из-за затяжной холодной весны к работам приступили позднее, чем планировалось, поэтому, чтобы наверстать график, работы ведут круглосуточно.
"Дорогу здесь не ремонтировали около 10 лет, она находилась в плохом состоянии. Завершить ремонт необходимо до июня, потому что в конце июня мы будем праздновать 130-летие города Новосибирска, центр города будет перекрыт. Нам придётся организовывать объездные маршруты, и на улицу Кропоткина ляжет большая нагрузка", - заявил в ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Общая стоимость работ, выполняемых в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" – 134,4 млн рублей. Контрактом предусмотрено фрезерование проезжей части, укладка выравнивающего слоя покрытия толщиной 6 см, устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см, подъем смотровых и дождеприёмных колодцев. На сегодня устройство выравнивающего слоя покрытия выполнено на 90 %. Подрядчик планирует завершить ремонт 1 июня. На работы будет действовать гарантия в течение четырёх лет.
Всего в 2023 года по нацпроекту отремонтируют 17 участков дорог: 16 новых отрезков и продолжение реконструкции улицы Ипподромской. Суммарная протяженность дорожного полотна, которое будет отремонтировано – 32 километра.
Согласно муниципальным контрактам, завершить ремонт всех объектов, входящих в нацпроект, необходимо до 21 августа 2023 года, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.