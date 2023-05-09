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Где перекрыты улицы 9 мая 2023 в Новосибирске во время парада и салюта на День Победы

8 мая 2023, 21:47
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Гулять по проезжей части Красного проспекта в новосибирске можно только в День Победы и в День Города
9 мая 2023 в Новосибирске состоится парад в честь 78-летия Победы. В центре города весь день будет перекрыто движение по Красному проспекту вплоть до ул.Гоголя, и по прилежащим улицам. Не будет движения по улицам у Монумента Славы. Октябрьский мост закроют на время салюта. Подробности в материале.

Согласно постановлению об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период проведения и подготовки памятных мероприятий, опубликованном мэрией города Новосибирска, часть улиц перекроют уже 8 мая. С 8 утра до 18 вечера будет закрыто движение по улице Депутатской (участок Красный проспект – улица Серебренниковская), с 20.00 до 23.00 перекроют улицу Плахотного (участок Станиславского – Римского-Корсакова).

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Центр Новосибирска - перекрытые улицы

9 мая в рамках генеральной репетиции парада Победы с 7.00 до 14.00 перекроют центральные улицы Новосибирска. Для водителей закроют Красный проспект (участок Фабричная – Гоголя), улицы Крылова, Державина, Фрунзе и Романова (участок Советская – Мичурина),  улицу Потанинскую (участок Советская –Красный проспект), улицу Ядринцевскую (Красный проспект – Каменская), Трудовая (Орджоникидзе – Мичурина), улицу Ленина (Площадь имени Ленина – Советская) и Депутатскую(Красный проспект – Серебренниковская). Также для проезда будут закрыты улицы Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Коммунистическая, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Мичурина и Кирова. Частично перекроют и Октябрьскую  магистраль.

С момента проведения парада и до одиннадцати вечера часть центральных улиц по-прежнему будет закрыта. В частности, транспорт не будет ходить по Красному проспекту (Советская-Фрунзе), Депутатской (Красный проспект – Серебренниковская) и Орджоникидзе ( Советская – Мичурина). 

Полный список перекрытых улиц - на сайте мэрии Новосибирска.

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Левый берег - перекрытия дорог

На левом берегу будут перекрыто движение по улицам, вокруг Монумента Славы. Движение по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до ул. Котовского, перекроют фактически на весь день с 10.00 до 22.00. Не будет движения и по ул. Плахотного.

Октябрьский мост с 21.00 до 22.30

На время праздничного салюта с 21.00 до 22.30 будет закрыто движение по Октябрьскому (Коммунальному) мосту через Обь, и на дорогах, ведущих к нему.

Не будет движения по ул. Восход; по самому Октябрьскому мосту от дорожных развязок с ул. Зыряновской на правом берегу Оби до пл. Лыщинского на левом;
И по проспекту Маркса от ул. Ватутина до пл. Лыщинского.

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