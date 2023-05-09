На левом берегу будут перекрыто движение по улицам, вокруг Монумента Славы. Движение по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до ул. Котовского, перекроют фактически на весь день с 10.00 до 22.00. Не будет движения и по ул. Плахотного.