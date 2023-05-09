Где смотреть фото деда во время трансляции «Бессмертного полка-2023» в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:56
После окончания военного парада в Новосибирске, ближе к 11 часам, состоится торжественное открытие акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.
В качестве части мероприятия, приуроченных ко Дню Победы, курсанты Новосибирского военного института национальной гвардии РФ вынесут на площадь имени Ленина большую копию Знамени Победы и знамя «Новосибирск — Город трудовой доблести».
В рамках мероприятий будет также представлена хоровая песня «Бессмертный полк». Кроме того, будут показаны фотографии участников Великой Отечественной войны на видеоэкранах. Трансляция продлится 3 часа.
Аналогичное мероприятие будет проведено на стеле «Новосибирск — Город трудовой доблести», расположенной на площади имени Калинина, в 11:00. Трансляция будет идти на стеле до полуночи.
Посмотреть онлайн на трансляцию портретов на пл. Калинина можно будет на телеканале ОТС.