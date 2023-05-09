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Где смотреть фото деда во время трансляции «Бессмертного полка-2023» в Новосибирске

9 мая 2023, 02:52
Фото: atas.info
Портреты дедов будут транслировать на пл. Ленина и на пл. Калинина
Акция Бессмертный полк в 2023 году состоится в онлайн-формате. Где будут транслировать фотографии ветеранов в Новосибирске?

После окончания военного парада в Новосибирске, ближе к 11 часам, состоится торжественное открытие акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

В качестве части мероприятия, приуроченных ко Дню Победы, курсанты Новосибирского военного института национальной гвардии РФ вынесут на площадь имени Ленина большую копию Знамени Победы и знамя «Новосибирск — Город трудовой доблести».

В рамках мероприятий будет также представлена хоровая песня «Бессмертный полк». Кроме того, будут показаны фотографии участников Великой Отечественной войны на видеоэкранах. Трансляция продлится 3 часа.

Аналогичное мероприятие будет проведено на стеле «Новосибирск — Город трудовой доблести», расположенной на площади имени Калинина, в 11:00. Трансляция будет идти на стеле до полуночи.

Посмотреть онлайн на трансляцию портретов на пл. Калинина можно будет на телеканале ОТС.  

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#Эмилия Губарева#Бессмертный полк#Бессмертный полк 2023#Фото#Фотография#ВОВ#Общество#Город#Новосибирск
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