С 11 мая 2023 в Новосибирской области меняется расписание электричек: причина и сроки

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
С 11 мая в Новосибирской области изменено расписание движения 22 пригородных поездов из-за капремонта путей, о чем говорится на сайте АО «Экспресс-Пригорода».
Согласно новому расписанию, корректировка во времени следования составит от 2 минут до 1 часа 9 минут.
Изменения затронут 22 пригородных поезда, курсирующих в западном направлении и городской железной дороги.
Также напомним, что с 22 апреля в Новосибирске запустили дачные автобусы. Дачники могут воспользоваться автобусами с различными временами отправления в удобное для них время.