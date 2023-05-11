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С 11 мая 2023 в Новосибирской области меняется расписание электричек: причина и сроки

11 мая 2023, 03:58
Фото: 1MI
Электрички меняют график отправления и прибытия

В Новосибирской области с 11 мая изменилось расписание 22 пригородных электричек

Расписание движения электричек меняется в Новосибирской области с 11 по 24 мая, а уточнять график пригородных поездов можно на сайте «Экспресс-Пригород».

С 11 мая в Новосибирской области изменено расписание движения 22 пригородных поездов из-за капремонта путей, о чем говорится на сайте АО «Экспресс-Пригорода».

Согласно новому расписанию, корректировка во времени следования составит от 2 минут до 1 часа 9 минут.

Изменения затронут 22 пригородных поезда, курсирующих в западном направлении и городской железной дороги.

Также напомним, что с 22 апреля в Новосибирске запустили дачные автобусы. Дачники могут воспользоваться автобусами с различными временами отправления в удобное для них время.

Дачные автобусы в Новосибирске – когда запустят и какой маршрут в 2023 году
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#Электричка#Расписание#РЖД#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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