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В Новосибирске назвали дату открытия городских пляжей

16 мая 2023, 02:58
Фото: atas.info
В городе не хвататет спасателей для дежурства на пляжах

В мэрии Новосибирска рассказали о начале работы городских пляжей

Городские службы начали готовить зоны отдыха у воды к началу купального сезона. Однако спасателей для работы на пляжах не хватает

В Новосибирске приступили к подготовке муниципальных пляжей к летнему сезону, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 16 мая, начальник управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин. По его словам, предполагается, что официально на оборудованных пляжах купальный сезон начнется 1 июня. Сейчас идет набор в ряды матросов-спасателей, которые будут дежурить в местах купания.

Ранее в мэрии заявили, что в 2023 году наблюдается серьезная нехватка желающих работать спасателем. Из 88 необходимых человек сейчас набрано только 15. Они проходят обучение в муниципальной аварийно-спасательной службе. Зарплата матроса-спасателя – 20 тысяч рублей в месяц.

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#Пляж#Купальный сезон#Открытие#Город#Новосибирск
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