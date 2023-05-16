Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
В Новосибирске приступили к подготовке муниципальных пляжей к летнему сезону, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 16 мая, начальник управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин. По его словам, предполагается, что официально на оборудованных пляжах купальный сезон начнется 1 июня. Сейчас идет набор в ряды матросов-спасателей, которые будут дежурить в местах купания.
Ранее в мэрии заявили, что в 2023 году наблюдается серьезная нехватка желающих работать спасателем. Из 88 необходимых человек сейчас набрано только 15. Они проходят обучение в муниципальной аварийно-спасательной службе. Зарплата матроса-спасателя – 20 тысяч рублей в месяц.