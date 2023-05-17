Новосибирский реабилитационный сертификат для участников СВО в числе лучших в регионе

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:19
Губернатор Андрей Травников во время заседания рабочей группы, которое провёл первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, поделился региональным опытом создания в регионе такого механизма поддержки как Реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение. Разработанный, созданный и внедрённый всего за два месяца он быстро доказал свою востребованность и эффективность.
Сертификат включает в себя следующий перечень услуг: социально-медицинская реабилитация на базе реабилитационных центров в течение 14-дневного стационара, социальное обслуживание, прокат средств реабилитации; дополнительное обучение и переобучение по 34 образовательным программам (перечень будет расширяться) и помощь в трудоустройстве. Ещё один блок – посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Набор услуг не статичен, он постоянно расширяется, дополняется, в том числе, с учётом пожеланий самих бойцов. В частности, в апреле в Реабилитационный сертификат было добавлено зубопротезирование. За время действия — с 1 марта этого года — заявления приняты от 119 участников СВО, 88 человек уже прошли или участвуют в реабилитации.
«Мы распространили эту программу на все категории участников СВО, в том числе и на добровольцев, и на бойцов ЧВК. Причём не только на тех, кто уже уволился по ранению, но и на тех, кто намерен продолжить службу по контракту. Многие проходят медицинскую реабилитацию, восстанавливаются и возвращаются в строй, к своим боевым товарищам», — уточнил глава Новосибирской области.
В реализации проекта задействовано большое количество участников, только социально-медицинской реабилитацией занимается пять организаций: одна государственная и четыре частных. Все они имеют медицинскую лицензию на право проводить реабилитацию, необходимое оборудование.
«Готовы поделиться с коллегами теми документами, которые мы разработали для того, чтобы этот проект запустить», — заявил Андрей Травников.
Также глава Новосибирской области подчеркнул, что поддерживает создание единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Он напомнил, что при формировании своего набора мероприятий наш регион использовал опыт всех российских субъектов: внедрены социальные паспорта, развернута сеть центров психологической помощи, организованы единовременные выплаты всем категориям участников, и ежеквартальные доплаты бойцам именных подразделений, есть льготы по ЖКХ, детским садам, и питанию школьников.
Первый зампред Совета Федерации ФС РФ поблагодарил Губернатора Новосибирской области за личную вовлечённость в организацию работы по поддержке участников СВО и членов их семей.
«Готовясь к заседанию, вместе с Координационным центром Правительства мы проанализировали каждую региональную меру, оценили её востребованность, охват и возможность внедрения во всех регионах Российской Федерации. Итогом этой работы стала подготовка перечня из 20 мер, который мы предлагаем утвердить в качестве единого федерального стандарта оказания мер поддержки участников СВО и членам их семей», — заявил Турчак.
Также рабочая группа предложила масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника СВО.