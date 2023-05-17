Новосибирский реабилитационный сертификат для участников СВО в числе лучших в регионе

«Мы распространили эту программу на все категории участников СВО, в том числе и на добровольцев, и на бойцов ЧВК. Причём не только на тех, кто уже уволился по ранению, но и на тех, кто намерен продолжить службу по контракту. Многие проходят медицинскую реабилитацию, восстанавливаются и возвращаются в строй, к своим боевым товарищам», — уточнил глава Новосибирской области.