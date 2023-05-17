На проспекте Дзержинского продолжается ремонт участка дороги протяженностью 960 метров – от ул. Королева до ул. Трикотажной. Рабочие уже выполнили фрезерование и уложили выравнивающий шестисантиметровый слой. Верхнюю часть покрытия будут укладывать после того, как средняя температура ночью установятся в районе +10 градусов. Предполагается, что укладка асфальта будет завершена в конце мая – начале июня. Затем подрядчик, ООО «Дорсиб плюс», начет обустройство примыканий и стыков между новым и существующим покрытием.