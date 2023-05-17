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Published Сегодня, 06:05

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В Новосибирске идет масштабный ремонт проспекта Дзержинского

17 мая 2023, 06:05
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Рабочим осталось уложить верхний слой асфальта

Проспект Дзержинского в Новосибирске отремонтируют до конца июня

Почти километр главной магистрали Дзержинского района отремонтируют к лету. В планах – реконструкция всего дорожного полотна вплоть до выезда из города

На проспекте Дзержинского продолжается ремонт участка дороги протяженностью 960 метров – от ул. Королева до ул. Трикотажной. Рабочие уже выполнили фрезерование и уложили выравнивающий шестисантиметровый слой. Верхнюю часть покрытия будут укладывать после того, как средняя температура ночью установятся в районе +10 градусов. Предполагается, что укладка асфальта будет завершена в конце мая – начале июня. Затем подрядчик, ООО «Дорсиб плюс», начет обустройство примыканий и стыков между новым и существующим покрытием.

Как заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания, в перспективе магистраль планируют отремонтировать полностью, до выезда из города.

 

Мэр заявил о необходимости выполнить ремонт как можно быстрееМэр заявил о необходимости выполнить ремонт как можно быстрее
Мэр заявил о необходимости выполнить ремонт как можно быстрее
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
«Для нас важно, чтобы ремонт завершился как можно раньше – трафик на этой магистрали напряженный, ремонтные работы существенно осложняют движение транспорта. Подрядчик обещает завершить ремонт раньше срока, предусмотренного контрактом, – отметил Анатолий Локоть. – В дальнейшем мы планируем провести реконструкцию проспекта Дзержинского, чтобы продлить четырёхполосное движение вплоть до выезда из города. Проектно-сметная документация разрабатывается».

По словам главы муниципалитета, контроль качества дорожных работ ведет независимая организация, выигравшая соответствующий конкурс.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, подрядчик параллельно ведёт ремонт на ул. Трикотажной. Там также  выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой. Устройство верхнего слоя начнется примерно в то же время, что и на проспекте Дзержинского. Закончить работы на обоих объектах планируют в июне.

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