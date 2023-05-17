Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
На проспекте Дзержинского продолжается ремонт участка дороги протяженностью 960 метров – от ул. Королева до ул. Трикотажной. Рабочие уже выполнили фрезерование и уложили выравнивающий шестисантиметровый слой. Верхнюю часть покрытия будут укладывать после того, как средняя температура ночью установятся в районе +10 градусов. Предполагается, что укладка асфальта будет завершена в конце мая – начале июня. Затем подрядчик, ООО «Дорсиб плюс», начет обустройство примыканий и стыков между новым и существующим покрытием.
Как заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания, в перспективе магистраль планируют отремонтировать полностью, до выезда из города.
«Для нас важно, чтобы ремонт завершился как можно раньше – трафик на этой магистрали напряженный, ремонтные работы существенно осложняют движение транспорта. Подрядчик обещает завершить ремонт раньше срока, предусмотренного контрактом, – отметил Анатолий Локоть. – В дальнейшем мы планируем провести реконструкцию проспекта Дзержинского, чтобы продлить четырёхполосное движение вплоть до выезда из города. Проектно-сметная документация разрабатывается».
По словам главы муниципалитета, контроль качества дорожных работ ведет независимая организация, выигравшая соответствующий конкурс.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, подрядчик параллельно ведёт ремонт на ул. Трикотажной. Там также выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой. Устройство верхнего слоя начнется примерно в то же время, что и на проспекте Дзержинского. Закончить работы на обоих объектах планируют в июне.