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В Новосибирск вернется потепление до +22 градусов к субботе 20 мая

18 мая 2023, 01:41
Фото: 1MI
Летняя жара до +22 вернется в Новосибирск к выходным. Такой прогноз дают синоптики местного гидрометцентра.

Перемещение гребня антициклона приведет к постепенному повышению температуры воздуха в ближайшие 3 дня. Из-за роста давления прогнозируется ясная и солнечная погода в городе.

В четверг ночью, 18 мая установится температура воздуха до +2°C, а на день - до +15. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 13 метров в секунду.

В пятницу, 19 числа, температура будет колебаться между +3 и +19 градусами, а в субботу, 20-го, ночью до +6 градусов и днем до +22°C.

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