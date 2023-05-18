В Новосибирск вернется потепление до +22 градусов к субботе 20 мая

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Перемещение гребня антициклона приведет к постепенному повышению температуры воздуха в ближайшие 3 дня. Из-за роста давления прогнозируется ясная и солнечная погода в городе.
В четверг ночью, 18 мая установится температура воздуха до +2°C, а на день - до +15. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 13 метров в секунду.
В пятницу, 19 числа, температура будет колебаться между +3 и +19 градусами, а в субботу, 20-го, ночью до +6 градусов и днем до +22°C.