Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть не стал подтверждать сообщения о том, что новосибирские коммунисты определились с кандидатурой на губернаторских выборах осенью 2023 года.
"Юридически никакого выдвижения нет. Выдвижение возможно только в установленные законом сроки. Сейчас идет обсуждение", - заявил Локоть в пятницу, 19 мая, в ходе онлайн-общения с журналистами.
Ранее сообщалось, что на выборы от КПРФ пойдет депутат регионального Заксобрания Роман Яковлев.
Вопрос о том, почему источники говорят о том, что Яковлева предпочли более опытному Анатолию Локтю, мэр Новосибирска отставил без ответа.