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"Никакого выдвижения нет": Локоть о кандидатуре от КПРФ на губернаторских выборах

19 мая 2023, 08:15
Фото: atas.info
Офиицально коммунисты не говорят о своей кандидатуре на пост губернатора

Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал свое участие в губернаторских выборах-2023

Обком КПРФ не принимал никакого решения о выдвижении собственной кандидатуры на выборах губернатора Новосибирской области осенью 2023 года

Мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть не стал подтверждать сообщения о том, что новосибирские коммунисты определились с кандидатурой на губернаторских выборах осенью 2023 года.

"Юридически никакого выдвижения нет. Выдвижение возможно только в установленные законом сроки. Сейчас идет обсуждение", - заявил Локоть в пятницу, 19 мая, в ходе онлайн-общения с журналистами.

Ранее сообщалось, что на выборы от КПРФ пойдет депутат регионального Заксобрания Роман Яковлев.

Вопрос о том, почему источники говорят о том, что Яковлева предпочли более опытному Анатолию Локтю, мэр Новосибирска отставил без ответа.

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#Выборы#Губернатор#Кпрф#Политика#Новосибирская область
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