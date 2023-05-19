Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Мэрия Новосибирска обжаловала в Верховном суде РФ постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, оставившего в силе решение апелляционной инстанции о взыскании с муниципалитета в пользу ООО «Лес» 20 149 527 руб. 57 коп, полученных городскими властями в качестве неосновательного обогащения. Основной владелицей ООО «Лес» выступает Мария Шлосберг, супруга депутата Законодательного собрания Новосибирской области Алексея Андреева.
По данным системы СПАРК, ООО «Лес» с уставным капиталом 10 000 рублей было создано в конце 2014 года, в качестве основной деятельности указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 58,4% компании принадлежит Марии Шлосберг, совладельцы Ирина Васильева (21,6%) и Константин Соломичев (20%). Компания работает по упрощенной схеме налогообложения, чистые активы в 2022 году оценивались в 2 778 000 рублей.
Тяжба, связанная с продажей в частные руки более 4,5 гектаров муниципальной земли на Дачном шоссе, в районе, где живут многие представители властной и бизнес-элиты, в том числе, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, длится уже много лет.
Еще в 2015 году предприниматель Вадим Дейн через подконтрольную ему компанию «Росагроторг» купил земельный участок, принадлежащий мэрии, за 166,3 тыс. рублей. Основанием для сделки стали документы о недвижимости, которую компания якобы построила на этой территории, находящейся у нее в аренде с 2013 года.
Новый собственник уже через две недели за 7,7 млн рублей, то есть, в 46 раз дороже, перепродал землю ООО «Лес», которое раздробило территорию на три участка, один из которых был перепродан ООО «Тренинг и Консалтинг» для строительства там гостиницы. Однако вскоре выяснилось, что Дейн подделал документы, позволившие ему купить участок Заельцовского бора за бесценок, и в действительности там ничего построено не было.
В ноябре 2017 года суд признал Вадима Дейна виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Ущерб бюджету, нанесенный действиями Дейна, был оценен более чем в 20 млн рублей. После оглашения приговора этот ущерб был возмещен ООО «Лес». Компания явно не хотела расставаться с лакомыми участками земли, рыночная стоимость которых была значительно выше указанной суммы ущерба, нанесенного городской казне.
Однако мэрия Новосибирска на основании этого приговора подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием вернуть землю обратно в муниципальную собственность. Представители ООО «Лес» в ходе судебных слушаний доказывали, что являются добросовестными приобретателями и ничего не знали о преступном способе завладения землей. Но в марте 2018 иск мэрии был удовлетворен.
Таким образом, возникла коллизия, на основании которой и апелляционная инстанция, и окружной арбитраж встали на сторону компании жены депутата регионального Заксобрания.
«В результате активных действий истца по защите своих имущественных прав, нарушенных в результате преступных действий, в муниципальную собственность возвращены незаконно отчужденные земельные участки, а также поступила денежная компенсация в размере их рыночной стоимости. Тем самым потерпевший в два раза увеличил свою имущественную массу в сравнении с тем состоянием, которое существовало до совершения преступления», - говорится в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
Тем не менее, муниципалитет обжаловал это решение в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
На текущий момент Мария Шлосберг является владелицей шести компаний, деятельность которых простирается от управления недвижимостью до торговли продуктами и устройстве наружной рекламы.
С ее именем был связан крупный скандал в 2020 году, когда Арбитражный суд по иску мэрии признал незаконным постройками торговые павильоны на улице Гидромонтажной в Советском районе, где работал рынок «ГэсМаркет». Они принадлежали Марии Шлосберг и должны были быть снесены за счет владельца. Дело дошло до окружного арбитражного суда, который стал на сторону муниципалитета и в конце 2021 года отклонил кассационную жалобу Шлосберг.