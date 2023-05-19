Новый собственник уже через две недели за 7,7 млн рублей, то есть, в 46 раз дороже, перепродал землю ООО «Лес», которое раздробило территорию на три участка, один из которых был перепродан ООО «Тренинг и Консалтинг» для строительства там гостиницы. Однако вскоре выяснилось, что Дейн подделал документы, позволившие ему купить участок Заельцовского бора за бесценок, и в действительности там ничего построено не было.