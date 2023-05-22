Лоси приходят на главный проспект Академгородка

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
«Наш подписчик катил по Академгородку и, когда уже собирался выехать на проспект Академика Лаврентьева, то ему наперерез пробежали два лося», - сообщается в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «Вконтакте».
Необычное происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Лоси побежали документы в НГУ сдавать!», - пошутил Алексей Нагайцев. «Почти по перехрду», - одобрил Андрей Тищенко. «А лоси были на самокатах?», - спросил Алексей Юрин.
При этом парнокопытных животных часто замечают в районе Академгородка. Как рассказали корреспонденту Atas.info, «Лоси бегут прямо от Института полупроводников. По улице Ржанова – в клуб юных техников», - рассказали корреспонденту Atas.info очевидец.