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Лоси приходят на главный проспект Академгородка

22 мая 2023, 09:15
Фото: pxhere.com
Лоси чувствуют себя в Новосибирске как дома

В новосибирском Академгородке заметили лосей

В Новосибирске заметили лосей. Животные спокойно перебегали дорогу.
«Наш подписчик катил по Академгородку и, когда уже собирался выехать на проспект Академика Лаврентьева, то ему наперерез пробежали два лося», - сообщается в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «Вконтакте».

Необычное происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Лоси побежали документы в НГУ сдавать!», - пошутил Алексей Нагайцев. «Почти по перехрду», - одобрил Андрей Тищенко. «А лоси были на самокатах?», - спросил Алексей Юрин.

При этом парнокопытных животных часто замечают в районе Академгородка. Как рассказали корреспонденту Atas.info, «Лоси бегут прямо от Института полупроводников. По улице Ржанова – в клуб юных техников», -  рассказали корреспонденту Atas.info очевидец.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Животные#Лоси#Соцсети#Видео
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