Лоси приходят на главный проспект Академгородка

При этом парнокопытных животных часто замечают в районе Академгородка. Как рассказали корреспонденту Atas.info, «Лоси бегут прямо от Института полупроводников. По улице Ржанова – в клуб юных техников», - рассказали корреспонденту Atas.info очевидец.