Новосибирский Следком возглавит дальневосточник Долгалев

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на инсайдеров в правоохранительных органах, новым руководителем новосибирского Следкома может стать генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев. Сейчас силовик возглавляет управление СКР по Дальнему Востоку и Еврейской автономной области.
Евгений Долгалев является выходцем из Омска и начинал карьеру в должности следователя прокуратуры Октябрьского района города. Позже в различные периоды являлся старшим помощником прокурора, заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальником методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.
С образованием Следственного комитета омич был назначен первым заместителем руководителя регионального подразделения ведомства. Затем мужчину перевели в Алтайский край, а в 2018 году он стал отвечать за руководство хабаровскими следователями.
На данный момент обязанности руководителя СУ СКР по Новосибирской области исполняет Виталий Зарипов. Покинет ли силовик свою должность в ближайшее время, пока неизвестно.