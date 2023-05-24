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Новосибирский Следком возглавит дальневосточник Долгалев

24 мая 2023, 10:53
Фото: СУ СКР по Хабаровской области и ЕАО
У новосибирских следователей может смениться начальник

Новосибирский СКР может возглавить дальневосточный следователь Долгалев

В руководстве СУ СКР по Новосибирской области грядут перемены. Кресло начальника может занять выходец с Дальнего Востока.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на инсайдеров в правоохранительных органах, новым руководителем новосибирского Следкома может стать генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев. Сейчас силовик возглавляет управление СКР по Дальнему Востоку и Еврейской автономной области.

Евгений Долгалев является выходцем из Омска и начинал карьеру в должности следователя прокуратуры Октябрьского района города. Позже в различные периоды являлся старшим помощником прокурора, заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальником методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.

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С образованием Следственного комитета омич был назначен первым заместителем руководителя регионального подразделения ведомства. Затем мужчину перевели в Алтайский край, а в 2018 году он стал отвечать за руководство хабаровскими следователями.

На данный момент обязанности руководителя СУ СКР по Новосибирской области исполняет Виталий Зарипов. Покинет ли силовик свою должность в ближайшее время, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Политика#Александр Ляхов#Следком#Следственный комитет#Кадры
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