atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Изображение материала

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьника под Новосибирском

6 мая 2023, 06:14
Фото: 1MI
13-летний школьник был избит подростками в поселке Сокур

Уголовное дело после избиения школьника в Сокуре поручил возбудить Бастрыкин

Глава Следственного комитета России потребовал возбуждения дела и наказания для напавших на 13-летнего школьника в поселке Сокур

По поручения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина региональное управление Следкома по Новосибирской области начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание руководителя Следственного комитета привлек инцидент, который произошел в конце апреля в поселке Сокур под Новосибирском.  Там группа подростков напала на 13-летнего школьника и сняла это на видео.

Кадры показывают, как ребенка пинали и били руками. Мальчик не мог защититься и получил серьезные травмы. Жуткий цинизм нападавших можно услышать на видео – перед избиением автор спросил мальчика, где он хочет умирать.

Малолетние хулиганы. Названы истории подростков-дебоширов в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Лицеисты жестко избили первоклассника с особенностями развития в Новосибирске«Страшно за свою жизнь: толпа мигрантов избила новосибирца на улице Хилокской«Обиделся и стал пинать»: новосибирец зверски избил соседку у подъезда
#Дети#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Следком#Криминал#Новосибирская область
Подпишитесь
ТОП-10 фото с репетиции парада Победы в Новосибирске
Сегодня, 02:53
«Кому молился, тот и спас» — Роман Фролов о чудесном спасении в зоне СВО
Сегодня, 01:58
Блогер показал смог над Новосибирском с высоты птичьего полета
Сегодня, 04:43
"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр
4 мая 07:28
График испытаний теплосетей и труб кипятком в Новосибирске – адреса назвала СГК
Вчера, 05:09
Истратили пожертвования на УАЗик для бойцов СВО – скандал в Совете отцов Новосибирска
Вчера, 07:32