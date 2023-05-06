Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
По поручения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина региональное управление Следкома по Новосибирской области начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Внимание руководителя Следственного комитета привлек инцидент, который произошел в конце апреля в поселке Сокур под Новосибирском. Там группа подростков напала на 13-летнего школьника и сняла это на видео.
Кадры показывают, как ребенка пинали и били руками. Мальчик не мог защититься и получил серьезные травмы. Жуткий цинизм нападавших можно услышать на видео – перед избиением автор спросил мальчика, где он хочет умирать.