Новосибирец Евгений Рыжкевич погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:24
Евгению Рыжкевичу было 45 лет. Он вырос в Новосибирской области, отучился в школе № 9 города Куйбышев.
После учился в профессиональном училище № 8. На спецоперацию мужчина ушел добровольцем.
О гибели Рыжкевича стало известно 7 мая 2023 года. Земляки и родные просятся с бойцом 25 мая.
Напомним, в Куйбышевском районе в ближайшие дни простятся с Андреем Самойловым, который погиб в бою на СВО. У него остались жена и дети.