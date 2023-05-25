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Новосибирец Евгений Рыжкевич погиб в зоне СВО

25 мая 2023, 02:21
Фото: 1MI
Уроженец Куйбышевского района Евгений Рыжкевич погиб на СВО. Об этом сообщили в местной администрации.

Евгению Рыжкевичу было 45 лет. Он вырос в Новосибирской области, отучился в школе № 9 города Куйбышев.

После учился в профессиональном училище № 8. На спецоперацию мужчина ушел добровольцем.

О гибели Рыжкевича стало известно 7 мая 2023 года. Земляки и родные просятся с бойцом 25 мая.

Напомним, в Куйбышевском районе в ближайшие дни простятся с Андреем Самойловым, который погиб в бою на СВО. У него остались жена и дети.

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