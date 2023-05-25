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В региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов вошли 10 объектов на ул. Республиканской. В домах № 33а, 35а, 39а, 41, 41а работы уже завершены. В домах № 33, 35, 37, 37а и 39 ремонт продолжается.
В доме № 33 в этом году ремонтируют фасад. В 2016 году здесь отремонтировали системы водо- и электроснабжения, крышу, подвальные помещения. Ремонт систем канализации и отопления запланирован на 2024 год.
В домах № 35 и 37 также производится ремонт фасада. Внутренние коммуникации, крыша и подвал были обновлены в предыдущие годы.
В доме № 39 идёт капитальный ремонт систем канализации и теплоснабжения. В предыдущие годы здесь были отремонтированы системы водо- и электроснабжения, подвальные помещения, крыша и фасад.
В доме по адресу Республиканская, 37а выполнен ремонт системы электроснабжения, подвальных помещений и крыши. В этом году планируется отремонтировать системы водо- и теплоснабжения, канализации, а также фасад.
«На улице Республиканской ремонтируются сразу несколько домов 1948-1951 годов постройки. Во всех домах сначала был выполнен ремонт крыш, затем приступили к фасадам, внутренним инженерным сетям, подвальным помещениям – всё это приводится в нормативное состояние за счет региональной программы капитального ремонта МКД Новосибирской области. Но некоторые вопросы, которые не учтены федеральным законодательством, приходится решать за муниципальный счет. Например, в перечень работ не входит замена деревянных перекрытий – мы меняем их на городские средства», - отметил мэр Анатолий Локоть.
Как сообщил заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства – начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска Владимир Ткаченко, работы в оставшихся домах будут завершены до 1 августа. Гарантия на ремонт – 5 лет.
Всего в городе более 8 тысяч многоквартирных домов. Капитальный ремонт выполнен в более чем 3,5 тысячи из них. В этом году в планах 407 объектов, 101 уже отремонтирован, около 200 находятся в работе