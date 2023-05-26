Основным документом, регламентирующим сдачу Единого государственного экзамена в России в 2023 году, является приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 ноября 2022 года № 989/1143 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году». Согласно нему, Единый государственный экзамен одиннадцатиклассники начнут сдавать в конце мая.