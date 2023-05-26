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ЕГЭ 2023 по русскому и математике какого числа: расписание обязательных экзаменов

26 мая 2023, 09:14
Фото: 1MI
Новосибирские выпускники начали сдавать ЕГЭ
26 мая выпускники новосибирских школ начали сдавать Единый государственный экзамен. Обязательными предметами ЕГЭ являются русский и математика. Когда одиннадцатиклассникам идти на экзамен по этим дисциплинам – в материале Atas.info.

Основным документом, регламентирующим сдачу Единого государственного экзамена в России в 2023 году, является приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 ноября 2022 года № 989/1143 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году». Согласно нему, Единый государственный экзамен одиннадцатиклассники начнут сдавать в конце мая.

В Новосибирской области школьники начали сдавать ЕГЭ 26 мая 2023 года
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Уже сегодня школьники могут сдать по выбору географию, литературу и химию. Однако самыми главными и обязательными предметами являются русский язык и математика. Первый из них пройдет 29 мая, второй – 30 мая.

Также на случай форс-мажорных обстоятельств или слишком большого числа участников имеются резервные дни. В этом случае русский язык новосибирские одиннадцатиклассники сдадут в День памяти и скорби 22 июня, а потом у бывших школьников имеется три дня для достойной подготовки к сдаче математики. Второй экзамен по «царице наук» пройдет 29 июня.

Стало известно число школьников, сдающих ЕГЭ в Новосибирской области в мае 2023
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В случае завала на экзаменах, недостаточного количества баллов или непредвиденных обстоятельств и невозможности сдать экзамен в обычном порядке предусмотрен дополнительный период.  При этом 6 сентября пройдет экзамен по русскому языку, 12 сентября – по математике. Также 19 сентября новосибирским школам предоставят возможность организовать дополнительные испытания одновременно по двум дисциплинам.

Как выпускникам Новосибирской области сдать ЕГЭ на высший балл
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