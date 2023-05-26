Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Основным документом, регламентирующим сдачу Единого государственного экзамена в России в 2023 году, является приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 ноября 2022 года № 989/1143 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году». Согласно нему, Единый государственный экзамен одиннадцатиклассники начнут сдавать в конце мая.
Уже сегодня школьники могут сдать по выбору географию, литературу и химию. Однако самыми главными и обязательными предметами являются русский язык и математика. Первый из них пройдет 29 мая, второй – 30 мая.
Также на случай форс-мажорных обстоятельств или слишком большого числа участников имеются резервные дни. В этом случае русский язык новосибирские одиннадцатиклассники сдадут в День памяти и скорби 22 июня, а потом у бывших школьников имеется три дня для достойной подготовки к сдаче математики. Второй экзамен по «царице наук» пройдет 29 июня.
В случае завала на экзаменах, недостаточного количества баллов или непредвиденных обстоятельств и невозможности сдать экзамен в обычном порядке предусмотрен дополнительный период. При этом 6 сентября пройдет экзамен по русскому языку, 12 сентября – по математике. Также 19 сентября новосибирским школам предоставят возможность организовать дополнительные испытания одновременно по двум дисциплинам.