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В Новосибирске кортеж двигался по «встречке» с мигалками ГИБДД

26 мая 2023, 11:35
Фото: 1MI
Кого могли сопровождать сотрудники ГИБДД, неизвестно

В центре Новосибирска кортеж двигался по встречной полосе с мигалками ГИБДД

Жители Новосибирска в минувший четверг заметили кортеж из трех машин. При этом третий автомобиль принадлежал к ГИБДД

Как сообщает «НГС Новосибирск», процессия двигалась по Большевистской перед съездом на Красный проспект. Все машины ехали по встречной полосе. Читатели, рассказавшие про инцидент, задались вопросом: «А что, так можно было?».

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Автомобильный эксперт, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков отметил, что в случае сопровождения кортежа автомобилями специальных ведомств подобные действия вполне законны.

«Это резервная полоса. И она может использоваться для проезда спецтранспорта. Водитель ехал в кортеже с сопровождением, поэтому нарушения закона здесь нет», - заявил Ашурков.
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При этом в областном управлении ГИБДД полностью отказались от комментариев. Что за кортеж сопровождал ведомственный транспорт, неизвестно.

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#Новосибирск#Александр Ляхов#Транспорт#Гибдд#Кортеж
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