В Новосибирске кортеж двигался по «встречке» с мигалками ГИБДД

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Как сообщает «НГС Новосибирск», процессия двигалась по Большевистской перед съездом на Красный проспект. Все машины ехали по встречной полосе. Читатели, рассказавшие про инцидент, задались вопросом: «А что, так можно было?».
Автомобильный эксперт, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков отметил, что в случае сопровождения кортежа автомобилями специальных ведомств подобные действия вполне законны.
«Это резервная полоса. И она может использоваться для проезда спецтранспорта. Водитель ехал в кортеже с сопровождением, поэтому нарушения закона здесь нет», - заявил Ашурков.
При этом в областном управлении ГИБДД полностью отказались от комментариев. Что за кортеж сопровождал ведомственный транспорт, неизвестно.