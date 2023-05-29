Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«Заметил полицию у монумента. Подумал, что вандализм. Оказалось, что кто-то оставил тут свою форму», - сообщил подписчик паблика «Сибирский Наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте».
Действия странного мужчины попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, как седовласый мужчина среднего роста и худощавый подходит к мемориалу и по неизвестным причинам кладет его за оградку.
На данный момент у полиции нет комментариев по данному инциденту.
«Информацией по данному вопросу не располагаем», - сообщила VN.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.