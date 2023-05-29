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Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель

29 мая 2023, 13:30
Фото: ВК / Сибирский Наблюдатель
Действия мужчины неясны

Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале в Краснообске свой китель

В Краснообске произошел необычный инцидент. Неизвестный решил оставить на мемориале военный китель.
«Заметил полицию у монумента. Подумал, что вандализм. Оказалось, что кто-то оставил тут свою форму», - сообщил подписчик паблика «Сибирский Наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте».

Действия странного мужчины попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, как седовласый мужчина среднего роста и худощавый подходит к мемориалу и по неизвестным причинам кладет его за оградку.

На данный момент у полиции нет комментариев по данному инциденту.

«Информацией по данному вопросу не располагаем», - сообщила VN.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.
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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Мемориал#Памятник#Полиция#Соцсети#Видео
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