Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов оставил командование отрядом «Вега» на Донбассе более молодым офицерам и вернулся в Новосибирск. По его словам, все задачи, стоящие перед подразделением, на текущий момент выполнены.
Более 70% бойцов из состава отряда получат государственные боевые награды, в настоящее время идет подготовка соответствующего указа президента, сообщил Панферов.
Кроме того, в интервью изданию «Сибкрай» он опроверг мнение о том, что целью формирования отряда и командировки в зону вооруженного конфликта было желание набрать политические очки. «Это было и остается моим убеждением, желанием помочь стране и вооруженным силам», - сказал Андрей Панферов.