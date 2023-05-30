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Андрей Панферов: 70% бойцов отряда «Вега» получат награды

30 мая 2023, 04:56
Фото: znso.ru
Панферов передал командование "Вегой" более молодым офицерам

В Новосибирске командир отряда "Вега" рассказал о наградах его бойцам

Основатель и командир новосибирского добровольческого подразделения «Вега» Андрей Панферов вернулся домой из зоны СВО и рассказал о выполнении боевых задач

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов оставил командование отрядом «Вега» на Донбассе более молодым офицерам и вернулся в Новосибирск. По его словам, все задачи, стоящие перед подразделением, на текущий момент выполнены.

Более 70% бойцов из состава отряда получат государственные боевые награды, в настоящее время идет подготовка соответствующего указа президента, сообщил Панферов.

Кроме того, в интервью изданию «Сибкрай» он опроверг мнение о том, что целью формирования отряда и командировки в зону вооруженного конфликта было желание набрать политические очки. «Это было и остается моим убеждением, желанием помочь стране и вооруженным силам», - сказал Андрей Панферов.

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#Участник СВО#Зона СВО#Батальон "Вега"#Награды#Спецоперация#Новосибирск
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