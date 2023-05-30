Кроме того, в интервью изданию «Сибкрай» он опроверг мнение о том, что целью формирования отряда и командировки в зону вооруженного конфликта было желание набрать политические очки. «Это было и остается моим убеждением, желанием помочь стране и вооруженным силам», - сказал Андрей Панферов.