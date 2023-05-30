Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России

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Published Сегодня, 01:44
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В рейтинге участвовали мегаполисы, жители которых вносили пожертвования в благотворительные организации. Они округляли суммы за покупки в пользу фондов.
В Новосибирске люди внесли около 2,5 млн рублей. Воспользовались функцией округления трат 8,6 тысяч человек.
Рекорды побили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Всего все 10 городов, попавших в топ, пожертвовали 177,5 млн рублей.
Напомним, ранее стали известны самые лучшие места для отдыха в Новосибирской области. Составлен топ-10 локаций.