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Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России

30 мая 2023, 01:44
Фото: atas.info
Новосибирск вошел в топ-10 рейтинга самых щедрых городов страны. Место определили аналитики «Яндекс».

В рейтинге участвовали мегаполисы, жители которых вносили пожертвования в благотворительные организации. Они округляли суммы за покупки в пользу фондов.

В Новосибирске люди внесли около 2,5 млн рублей. Воспользовались функцией округления трат 8,6 тысяч человек. 

Рекорды побили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Всего все 10 городов, попавших в топ, пожертвовали 177,5 млн рублей. 

ТОП мест для отдыха летом 2023 года в Новосибирской области
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Напомним, ранее стали известны самые лучшие места для отдыха в Новосибирской области. Составлен топ-10 локаций.

#Алина Шефер#Благотворительность#Рейтинг#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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