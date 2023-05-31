atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Изображение материала

Под Новосибирском заметили гуляющее на трассе семейство лосей

31 мая 2023, 10:39
Фото: АСТ-54/ВК
Стадо лосей заметили в Мошково
Автомобилисты сняли на видео стадо лосей, блуждающее по трассе в Мошково под Новосибирском. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как три животных выходят из леса и движутся в направлении оживленной трассы. Комментаторы призывают владельцев автомобилей к осторожности на данном участке дороги.

Некоторые пользователи предполагают, что дикие животные стали чаще появляться в населенных пунктах из-за лесных и ландшафтных пожаров в регионе.

Напомним, недавно одинокого гуляющих лосей заметили в Пашино и Академгородке. Их прогулки закончилась благополучно, что не скажешь о двух лосятах, которые на днях попали под колеса машин на трассах под Новосибирском и погибли.

Под Новосибирском красная Honda задавила годовалого лосенка
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске лось перепрыгнул через заборЛося сбили в Новосибирске — животное погибло на въезде в ботанический сад«Атака беспилотных лосей»: в Новосибирской области лось бросился под машину и погиб
#Алина Шефер#Общество#Лось#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирск не поедут: риэлторы о спаде цен на квартиры в Москве после атаки дронов
Вчера, 10:09
Командир батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО
Вчера, 02:26
Сибиряков шокировали бирки для русских на алкоголе в Турции
Вчера, 09:46
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
29 мая 05:27
В Новосибирске панно «Покорители Оби» не признали объектом культурного наследия
Вчера, 07:54
Как открытие вклада поможет сберечь деньги
Сегодня, 07:10