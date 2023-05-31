Под Новосибирском заметили гуляющее на трассе семейство лосей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
На кадрах видно, как три животных выходят из леса и движутся в направлении оживленной трассы. Комментаторы призывают владельцев автомобилей к осторожности на данном участке дороги.
Некоторые пользователи предполагают, что дикие животные стали чаще появляться в населенных пунктах из-за лесных и ландшафтных пожаров в регионе.
Напомним, недавно одинокого гуляющих лосей заметили в Пашино и Академгородке. Их прогулки закончилась благополучно, что не скажешь о двух лосятах, которые на днях попали под колеса машин на трассах под Новосибирском и погибли.